Deloskop izpostavlja: V Ciambri

Po gostovanju na Liffu je v Kinodvoru in v kinodvoranah Art kino mreže od 25. aprila na ogled film V Ciambri avtorja Jonasa Carpignana. Italijansko-ameriški scenarist in režiser je film posnel s člani romske družine v Ciambri, majhni romski skupnosti na jugu Italije.

Glavni protagonist zgodbe je Pio Amato, štirinajstletni član romske družine, ki bi rad čim prej postal moški. Od starejšega brata Cosima se hitro uči družinskega posla, a kljub temu, da tudi pije in kadi tako kot brat, se mu zdi, da ga ne spoštujejo tako, kot si želi. Svojo priložnost dobi, ko očeta in brata zaprejo in nekdo mora poskrbeti za družino.

Ideja za film se je režiserju rodila leta 2011 med snemanjem filma v Ciambri. Družino Amato je spoznal, ko je bil ukraden njegov avto s filmsko opremo, in v mestu so vsi vedeli, da je ob takšnem dogodku potrebno pogajanje z Romi. Srečanje z njimi ga je prevzelo in kmalu je začel pisati scenarij za film V Ciambri.

Film je prejemnik več nominacij in nagrad, med njimi nagrade Europa Cinemas Label – Štirinajst dni režiserjev, na kanskem festivalu, bil pa je tudi uradni italijanski kandidat za oskarja v kategoriji najboljši tujejezični film.