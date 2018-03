Deloskop izpostavlja: V Kinodvoru tretji Kinotrip

Tretji mednarodni filmski festival, ki ga pripravlja mlada festivalska ekipa za svoje vrstnike, bo v Kinodvoru med 28. in 31. marcem ponudil pester nabor filmov za najrazličnejše okuse.

Kinotrip je Kinodvorov filmski program za mlade, filmski festival Kinotrip pa njegov največji dogodek.

Festival bo ponudil osem celovečernih filmov, en program kratkih filmov in spremljevalne dejavnosti. Festivalsko dogajanje bo danes ob 16. uri uvedla projekcija nemškega dokumentarnega filma S porazi do zmage režiserke Anne Koch, ki prikazuje svet mladih rokobork.

Ob 19.30 bosta sledila odprtje festivala in projekcija animiranega koprodukcijskega filma Parvana – zgodba o neverjetnem potovanju, ki izriše zgodbo o velikem pogumu in izjemni moči domišljije. Sledil bo pogovor po skypu z režiserko Noro Twomey.

V četrtek ob 16. uri bo na sporedu filmska klasika Kes (Velika Britanija, 1969) priznanega režiserja Kena Loacha, ob 19. uri pa italijanska koprodukcija Sicilijanski duhovi, ki sta jo režiserja in scenarista Fabio Grassadonia in Antonio Piazza posnela po resnični zgodbi, mafijski ugrabitvi mladega Giuseppeja Di Mattea. Na pogovoru po projekciji se bosta pridružila režiser Antonio Piazza in glavni igralec Gaetano Fernandez.

Petkov program bo uvedel film Thelma, filmsko druženje pa bodo zaokrožili s programom kratkih filmov Kinotripčič, ki bo med drugimi prikazal japonski film In tako smo dale zlate ribice v bazen, prejemnika nagrade za najboljši kratki film na festivalu Sundance 2017.

V soboto bodo razkrivali družinsko skrivnost v brazilskem filmu Dve Ireni, nato pa se podali v navidezno resničnost digitalnega univerzuma v zadnjem filmu Stevena Spielberga Igralec št. 1. Festival bodo končali s filmom, ki ga bo mlada ekipa razkrila na Kinodvorovi spletni strani v petek ob 12. uri.