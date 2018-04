Deloskop izpostavlja: Vztrajanje

Mozaična filmska pripoved o dogodkih, ki so zaznamovali glavne like, pri čemer vsaka posamezna zgodba odslikava misli, cilje, strahove in želje junaka ter jih skuša ubesediti skozi notranje monologe, redkobesedna izpraševanja o samem sebi, skozi spomine in izpovedi.

Taka je zgoščena oznaka Vztrajanja režiserja Mihe Knifica, ki je na lanskem 20. Festivalu slovenskega filma prejel nagrado vesna za najizvirnejši avtorski prispevek (eksperimentalno AV delo) in Eurimages Lab Award v Karlovih Varih, letos pa še nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo.

Nocoj premiera v Cankarjevem domu

Nocoj bo ob 20. uri v Cankarjevem domu dočakal premiero, od jutri ga bo mogoče videti v Kinodvoru, prihaja pa tudi na platna kinematografov Art kino mreže. Vztrajanje je slovensko-srbsko-hrvaška in italijanska koprodukcija in prinaša kolaž raznolikih intimnih življenjskih zgodb, ki pripovedujejo o fenomenu človeka. Liki v njem si ne delijo kraja ali časa dogajanja, ne vedo drug za drugega, kar jih povezuje, je njihova volja po preživetju takrat, ko je življenje najtežje.

V filmu nastopa številna mednarodna igralska ekipa, med drugimi Štefka Drolc, Ivanka Mežan, Katarina Čas, Aliash Tepina, Demeter Bitenc, Bine Matoh, Matevž Biber, Omaki Yuya, Ivica Knez, Huong Lu Q, Teja Britovšek, Rok Arsovič, Pia Bratož, Jure Bergant in Ana Mesec.