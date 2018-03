Deloskop izpostavlja: Zaključek Festivala dokumentarnega filma

S komičnim dokumentarcem Najgrši avto na svetu in podelitvijo nagrade za najboljši film o človekovih pravicah, ki jo podeljuje Amnesty International Slovenija, se bo v Cankarjevem domu nocoj ob 19.30 zaključil 20. mednarodni festival dokumentarnega filma.

Mednarodna strokovna žirija v sestavi Dejan Babosek, Bill Shipsey in Ula Furlan bo nocoj razglasila, kateri izmed filmov v tekmovalnem programu jo je najbolj prepričal.

Za nagrado se poteguje pet filmov. Romunski film Mrtvi narod Raduja Judeja govori o krivdni vlogi Romunov pri holokavstu. Francosko-avstrijski film Debatni krožek Bernharda Braunsteina spremlja srečevanje ljudi vseh narodnosti, ras in veroizpovedi na lekcijah iz francoščine v knjižnici pariškega kulturnega centra Georges Pompidou. Nizozemski režiser Guido Hendrikx v filmu na temo begunske problematike Tujec v paradižu, aktualno evropsko priseljensko politiko popelje v polje političnega teatra. Koprodukcija O očetih in sinovih Talala Derkija o indoktriniranju otrok za džihad, je režiser posnel pod krinko filmskega poročevalca in simpatizerja Islamske države. Francosko-izraelski film Zahodno od reke Jordan izraelskega režiserja Amosa Gitaia pa spremlja trenutni odnos Izraela do Palestine.