Deloskop izpostavlja: Žarek v srcu

Ljubljana, Kinodvor. 19. in 21. 3. ob 19. uri, 20. 3. ob 15.45.

V Kinodvoru je še do srede na ogled film Žarek v srcu, francoska ljubezenska komična drama, režiserke Claire Denis, ki je skupaj z Christine Angot tudi soavtorica scenarija.

Zgodba sledi Isabelle (Juliette Binoche), nedavno ločeni pariški slikarki, ki se v iskanju prave ljubezni zaplete v vrsto brezupnih razmerij. Tu je Vincent, arogantni bankir, ki jo pripelje do orgazma samo, kadar razmišlja, kako odbijajoč se ji zdi. Nato mladi melanholični igralec, čigar kronična neodločnost ni ovira, da ga ne bi zvabila v posteljo. In tu so še druge priložnosti: njen čudaški občudovalec na lokalni ribji tržnici ali pa delavec, ki vzbudi odkrit odpor pri njenih svetovljanskih kolegih.

Odgovor na vprašanje, ali je ljubezen zgolj utopija, išče tudi pri vedeževalcu v podobi Gérarda Depardieuja, ki svojo prerokbo ukroji tako, da bi jo pripeljal k sebi. Čuten, duhovit in pretanjen film je posnet po navdihu Barthesovih Fragmentov ljubezenskega diskurza, kot pravi režiserka in soscenaristka filma Claire Denis, pa so ju pri pisanju scenarija s Christine Angot navdihnile tudi lastne »ljubezenske agonije«.