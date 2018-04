Dimenzije nekega hollywoodskega stečaja

Stečaj podjetja Weinstein bi bil v običajnih okoliščinah gospodarska tema. A ker je to podjetje razvpitega Harveyja­ ­Weinsteina, enega največjih­ imen zabavne industrije v ZDA, zdaj obtoženega številnih spolnih zlorab, ima zaton njegovega­ podjetja več kot le ekonomske implikacije.



Da podjetje ne bo preživelo škandala ustanovitelja in solastnika, je bilo mnogim jasno v trenutku, ko so oktobra lani prišle v javnost prve izpovedi žensk (predvsem igralk), da jih je zlorabil eden najvplivnejših ljudi v Hollywoodu – Harvey Weinstein.­ Množica obtožb je razkrila, da je Weinstein­ desetletja izrabljal svoj položaj v filmski industriji za spolne usluge. Afera, ki je sprožila preiskavi FBI in državnega tožilstva, je precej hitro pokopala njegovo kariero, hkrati je izgubilo kredibilnost tudi podjetje, ki ga je mogotec vodil od leta 2005.