FilmFlow predstavlja: Projekt Florida

Projekt Florida, film enega najbolj zanimivih režiserjev ameriške neodvisne scene Seana Bakerja, nas popelje na vročo Florido, v poceni obcestni hotel, ki se bohoti v vseh odtenkih vijolične barve. Motel Magični grad je nekoč služil kot turistična postojanka za obiskovalce Walt Disney Worlda, danes pa deluje bolj v funkciji nekakšne socialne ustanove. Film prekipeva od otroške energije, iznajdljivosti in domišljije, a pod pravljično zunanjostjo skriva tudi neprijetno stvarnost propadle ameriške ekonomije.

Sean Baker se je, kljub temu da ima za seboj že šest celovečernih filmov, na globalnem radarju pojavil šele leta 2015, ko je tako gledalce kot filmske kritike navdušil z indie hitom Tangerine. Ta dinamična in zabavna komedija nas na božični večer in medias res vrže v vrtinec ljubezenskih dram dveh losangeleških transgender prostituk – Kitane Kiki Rodriguez in Mye Taylor. Film je bil zaradi proračunskih omejitev posnet s tremi telefoni iPhone 5s.

Baker se v vseh svojih filmih ukvarja z odrinjenimi in marginaliziranimi skupinami z dna ameriške družbe in z vprašanjem kako (pre)živeti v sodobni Ameriki. V Projektu Florida nam približa problem nevidnega brezdomstva, vedno bolj pogostega pojava, zaradi katerega je revščina v ZDA v resnici precej bolj razširjena, kot je to razbrati iz uradnih statistik.

Na omenjeno problematiko ga je opozoril njegov prijatelj in soscenarist Chris Bergoch, s katerim sta sodelovala že pri Tangerine. Chris je med obiskom svojih staršev, ki živijo na Floridi, opazil veliko družin z majhnimi otroki, ki v motelih niso bili na počitnicah, pač pa so v njih živeli. S Seanom sta se lotila raziskovanja in v procesu pogovorov z lokalno skupnostjo, socialnimi službami in mestnimi oblastmi naletela tudi na menedžerja enega od motelov, na podlagi katerega sta kasneje zasnovala lik Bobbyja, upravnika Magičnega gradu, ki ga v filmu izvrstno upodobi Willem Dafoe.

Po uspehu Tangerine so bila pričakovanja za Projekt Florida visoka in Baker ni razočaral. Pogumno se je podal v popolnoma drugačen način režije. Namesto na iphone je tokrat snemal na 35-milimetrski filmski trak, dinamično kamero iz roke so zamenjali daljši, bolj statični kadri, ki delujejo kot nekakšne slikovite freske propadlega kapitalizma in razkrivajo brutalno ironijo ameriških sanj.



Film je posnet iz otroške perspektive, tako vsebinsko kot vizualno pa se poigrava z dejstvom, da moteli, spreobrnjeni v socialna stanovanja, obstajajo v neposredni bližini Walt Disney Worlda, kar filmu avtomatično doda neko meta raven. Tematski parki so epitom ameriške potrošniške kulture, metafora za sistem, ki ti ponuja sanje, a te v resnici osiromaši. Nasproti sistema pa so »male barabe«, uporniški junaki svoje alternativne pravljice: z malo domišljije se travnik s kravami spremeni v safari, z nekoliko več iznajdljivosti so vsak dan za kosilo vaflji in sladoled, svoje magično kraljestvo pa si lahko zgradijo tudi na zanikrnih dvoriščih razpadajočih motelov.

Izvrstno ravnotežje med pravljičnostjo in realnostjo, med otroško nedolžnostjo in krutostjo revščine je ena od večjih odlik filma. Baker spretno prepleta obe realnosti in – če povzamem misel kritika A. O. Scotta – doseže nekaj nemogočega: nad gledalcem izvede magični urok in mu hkrati pove resnico. Projekt Florida je s svojim premišljenim, razigranim, empatičnim in hkrati družbenokritičnim avtorskim pristopom eno od najpomembnejših del preteklega filmskega leta.

Podkast FilmFlow



Enkrat na mesec se ​skupina deklet zbere ob mikrofonu, kav​i​ i​n ​debati o svojih ​najljubših filmih​. Tako že nekaj let nastaja FilmFlow, prvi ​slovenski podkast o filmu in popularni kulturi, posveč​en​ filmski produkciji, ki pri nas običajno ni deležna večje medijske pozornosti.

Prisluhnite nam lahko v itunesih, na spletni strani FilmFlow, na mreži Apparatus ali pa se nam pridružite na facebooku, twitterju ali instagramu.