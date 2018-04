Filmu Moški ne jočejo nagrada filmskega festivala v Clevelandu

Koprodukcija Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Nemčije je osvojila prvo nagrado v kategoriji filmov iz srednje in vzhodne Evrope.

Film režiserja Alena Drljevića Moški ne jočejo je na pravkar končanem 42. mednarodnem filmskem festivalu v Clevelandu osvojil prvo nagrado v kategoriji filmov iz srednje in vzhodne Evrope. Na 12-dnevnem festivalu so med 500 filmi iz 72 držav prikazali tudi film Rudar Hanne Slak.

Koprodukcija Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Nemčije filma Moški ne jočejo, v katerem sta nastopila slovenska igralca Sebastian Cavazza in Primož Petkovšek, ob tem pa še Boris Isaković, Leon Lučev, Ermin Bravo, Emir Hadžihafizbegović in drugi, je z nagrado, poimenovano po poslovnežu in producentu Georgeu Gundu III iz Clevelanda, prejela tudi 10.000 dolarjev.

Letošnji filmski festival v Clevelandu, ki se je začel 4. aprila s prikazom irskega filma The Drummer and the Keeper režiserja Nicka Kellyja, si je ogledalo skoraj 106.000 ljudi. Kellyjev film je ob koncu festivala prejel tudi prvo nagrado po izboru občinstva in 15.000 dolarjev.