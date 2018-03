Gary Oldman, kameleon z masko ali brez nje

Kljub številnim sijajno odigranim vlogam je britanskega igralca Garyja Oldmana oskar vedno obšel. Letos se to ni moglo zgoditi. Vsem, ki so ga videli v vlogi Winstona Churchilla v Najtemnejši uri, se je zdel fascinanten. In končno je dobil oskarja.



Vloga Churchilla v usodnih trenutkih za Veliko Britanijo med drugo svetovno vojno je bila zelo zahtevna, Oldman se je moral popolnoma preobraziti.

Treba je bilo spremeniti igralčevo fiziognomijo, da bi bil čim bolj podoben enemu največjih državnikov vseh časov, kar seveda ne bi bilo dovolj, če za izvrstno masko ne bi bilo igralca, ki je znal izraziti vse pritiske, s katerimi se je spoprijemal britanski premier zaradi nemške invazije v Dunkirku, ki je grozila vsej Evropi in tudi Veliki Britaniji.