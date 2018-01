Hollywood obrača hrbet Woodyju Allenu

Svetovni mediji so se v teh dneh spraševali, ali je kariera režiserja Woodyja Allena končana, potem ko je več znanih ameriških igralcev napovedalo, da z njim ne nameravajo več sodelovati. Vzrok za to so obtožbe o spolni zlorabi, ki jih je proti režiserju izrekla njegova posvojena hči.

Zveneča imena, kot so Natalie Portman, Reese Witherspoon, Colin Firth in mnogi drugi, so ta teden javno izrazila obžalovanje, da so kadar koli snemala z Allenom, oziroma napovedala, da se v znamenje solidarnosti z domnevno žrtvijo ne bodo več pojavljala v njegovih filmih. Brez filmskih igralcev, s katerimi bi lahko sodeloval, Woodyju Allenu, ki je pred kratkim končal snemanje filma A Rainy Day in New York, ne kaže dobro. Nekateri celo napovedujejo, da bo romantična komedija njegov zadnji celovečerec, če bo sploh kdaj prišla v kinematografe.



Dylan Farrow je v intervjuju za CBS ponovila zgodbo, ki je prvič zakrožila leta 1992 med sodno bitko za njeno skrbništvo, v kateri je igralka Mia Farrow svojega takratnega soproga obtožila, da je spolno zlorabil njuno hči. Policija je preiskavo proti Allenu opustila, potem ko so izvedenci presodili, da igralka in njena posvojenka lažeta. Dylan Farrow več kot 25 let kasneje vztraja, da sta z materjo ves čas govorili resnico.



Woody Allen je tudi tokrat zanikal resničnost njunih navedb in opozoril, da družina Farrow obuja obtožbe, ki so bile že zdavnaj diskreditirane.