Kaj nam govorijo hollywoodske bitke

Netflixovih filmov letos na ­festivalu v Cannesu ne bo. Francozi so po lanskem festivalu­ sprejeli pravilo, da lahko tekmujejo­ le filmi, ki imajo zagotovljeno distribucijo­ v francoskih kinematografih.­ Ukrep je bil uperjen proti ­Netflixu, ki svoje filme in druge video vsebine lansira na naročniškem portalu. Kaj nam ­sporoča ta konflikt?



Na lanskem festivalu v Cannesu je Netflix pritegnil precej pozornosti s filmoma Okja in The Meyerowitz Stories, obenem pa razburil filmsko srenjo s tem, da je zaobšel klasično distribucijo ter takoj lansiral filma na svoji digitalni platformi. ­Direktor canskega festivala Thierry­ Frémaux se je odločil napraviti konec temu in sprejel pravilo, po katerem morajo tekmovalni filmi na festivalu v redno kinematografsko distribucijo.