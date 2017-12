Kateri dokumentarni filmi so vas najbolj pritegnili

K. M.

Skupina Delovih novinarjev, ljubiteljev dokumentarnih filmov, vam je skozi leto v naši tedenski rubriki Dokumentirano ob četrtkih predstavljala dokumentarne filme po lastnem izboru. Priporočala vam je vrsto filmov, ki so se poglobili v kompleksne zgodbe in njihovo zakulisje, mi pa smo izbrali deset tistih, ki so vas najbolj pritegnili.

Najbolj bran prispevek v rubriki Dokumentirano predstavlja Netflixov dokumentarec v sedmih delih z naslovom The Keepers, ki počasi odkriva ozadje umora mlade sestre Cathy. Kot Dante se režiser spušča v vedno bolj grozljivo brezno zla in nam z vsakim delom odkriva večji pekel, večja trpljenja, veliko moč Cerkve, spominske luknje, nesposobno policijo, korupcijo in pokvarjeno družbo, je o filmu zapisala Irena Štaudohar, ena izmed avtorjev, ki skrbijo za pestrost vsebinske in slogovne ponudbe rubrike. Z vami bodo tudi v letu 2018.

Najbolj brana dokumentirana priporočila:

1. mesto: Kdo je ubil sestro Cathy?



The Keepers - zgodba o tem, kako je petdeset let star umor iz steklenice spustil zlo. Foto: Netflix

Nekega hladnega novembrskega dne sestra Catherine Ann Cesnik ni prišla v službo. Nihče ni vedel, kje bi lahko bila ta med otroki izjemno priljubljena, komaj šestindvajsetletna učiteljica. Dva meseca kasneje so našli njeno truplo. Režiser Ryan White se po petdesetih letih v dokumentarcu sprašuje, kdo je ubil sestro Cathy in zakaj.

2. mesto: Rezalci jezikov



Film je idealna iztočnica za družinske pogovore o odgovornosti, spoznavanju novih stvari in odnosu do živih bitij. Foto: Promocijsko gradivo

Na severu Norveške v ribji tovarni otroci polenovkam režejo jezike. To počno kot obšolsko dejavnost, da nadaljujejo tradicijo. In zraven še zaslužijo. Glavna junakinja filma je devetletna Ylva iz Osla, ki med počitnicami odide na obisk k babici in dedku 1500 kilometrov na sever dežele, da bo dva tedna rezala jezike, tako kot sta to počeli njena mati in teta, pred njima pa še dedek.

3. mesto: Hipernormalizacija



Politiki lažejo. Mi vemo, da lažejo. Oni vedo, da vemo. A ničesar ne ukrenemo. Foto: BBC

Britanski režiser Adam Curtis želi gledalcem skozi film pojasniti sedanjost. V skoraj triurnem dokumentarcu HyperNormalisation poskuša (med drugim) povezati Hafeza al Asada, Vladimirja Putina, Donalda Trumpa in Jane Fonda ter z njimi pojasniti humanitarno katastrofo v Siriji.

4. mesto: Nothing Left Unsaid



Anderson Cooper in Gloria Vanderbilt. Foto: dokumentacija

Pripoved o življenju Glorie Vanderbilt, ki je dedinja nekoč ene najbogatejših ameriških družin in mati znanega novinarja Andersona Cooperja. Gledalec lahko v filmu vidi njena nenavadna platna, ki očitno govorijo o žalostnih stvareh, ki so se ji zgodile v življenju, pa tudi o njenem optimizmu in veselju do življenja.

5. mesto: What Happened, Miss Simone?



Dva dni pred smrtjo so Nini Simone na glasbeni akademiji, kamor je pred mnogimi leti niso hoteli sprejeti, brez njene navzočnosti podelili častni doktorat. Foto: Promocijsko gradivo



Zgodba Nine Simone, ki velja za eno najbolj talentiranih umetnic 20. stoletja in tudi eno najbolj nesrečnih. Avtorica Liz Garbus je našla izjemne dokumentarne posnetke njenih nastopov in intervjujev ter jih zložila v zanimivo, uro in pol dolgo zgodbo o glasbi, rasizmu, besu in ženski.

6. mesto: Ukrajina v ognju



Ukrajina v ognju temelji na dolgih Stonovih pogovorih z Janukovičem in poglavarjem ruskega imperija Vladimirom Putinom. Foto: AFP

Film Oliverja Stona obrne na glavo običajno oziroma uradno zahodno perspektivo o agresivni Rusiji, ki si hoče spet podrediti svoje sosede, in pokaže, da so pravi arhitekti ukrajinske »prozahodne revolucije« bolj ali manj odkrito delovali iz Washingtona.

7. mesto: Nevarno življenje Johna McAfeeja



Ko je McAfee kandidiral za predsednika, ni noben ameriški medij omenil njegove preteklosti, šovinizma, posilstva, suma umora in bega pred policijo. Foto: Reuters

Ameriška režiserka in novinarka Nanette Burstein je v filmu predstavila drugačno zgodbo ustanovitelja protivirusnega programa McAfee. Podobo uspešnega poslovneža je zamenjal nevaren manipulator, paranoik, nenasiten lovec na najstnice, posiljevalec in domnevni morilec, ki so ga protivirusni milijoni obvarovali pred kaznijo.

8. mesto: Kazen in dobiček



V Združenih državah Amerike je trenutno vsaj 750 centrov za pridržanje migrantov. Foto: Reuters

Novinar in fotograf Josh Rushing je raziskoval centre za pridržanje v ZDA in deportacije nedokumentiranih migrantov, kot jih označujejo oblasti. Več tisoč jih dnevno polovijo na mejah in strpajo v centre, ker so kršili migracijsko zakonodajo. Zakaj se ljudi zapira in kdo ima od tega koristi?

9. mesto: Zakon Magnitskega, Za kulisami



Ruski pravnik oz. računovodja Sergej Magnitski, ki je umrl v zaporu. Foto: AFP

Glavna tematika filma, ki je doživel cenzuro na »svobodnem« Zahodu, so dogodki, ki so privedli do nove hladne vojne med ZDA in Rusijo, še preden se je leta 2014 začela zadnja ukrajinska kriza. Ključna sta lik in delo ruskega pravnika oziroma računovodje Sergeja Magnitskega, čigar sumljiva smrt v zaporu je bila povod, da je ameriški kongres uvedel sankcije proti Rusiji.

10. mesto: Okrožje Harlan, ZDA



Ne udinjajte se šefom, ne poslušajte laži. Za nas reveže ni možnosti, razen v organizaciji. Foto: Promocijsko gradivo



Film ponuja vpogled v trinajstemesečno organiziranje rudarjev in njihov upor, v katerega je bila vpeta tudi širša skupnost. Ženske so se povezale v klub in tako prevpraševale razmere, v katerih so živele cele družine - brez pitne vode in osnovne komunalne infrastrukture - ter zbirale donacije.