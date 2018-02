Italijanski režiser Luca Guadagnino je vešč romantičnih dram, podloženih z nevarnimi strastmi in postavljenih v elitno meščansko okolje – I Am Love (2009). Je tudi mojster ležerne poletne vročine,­ mediteranske poltenosti in psihologije – Nemirna obala­ (2015). Oba filma, ki sta bila prvi del neuradne trilogije o poželenju, je koproducirala in v njiju igrala Tilda Swinton, sicer njegova zvesta ustvarjalna sopotnica.



Danes 46-letnemu Guadagninu sta prinesla mednarodno pozornost. Zato je zbudilo nemalo presenečenja dejstvo, da v zaključku trilogije, sicer režiserjevem petem igranem celovečercu Pokliči me po svojem imenu, Tilda Swinton in režiser nista združila moči. A glede na to, da spet pripravljata skupni projekt, rimejk italijanske psihološke grozljivke iz leta 1977, Suspiria režiserja Daria Argenta, je to bil očitno le krajši ustvarjalni predah. Vsekakor se po seriji filmov, ki so gledali v globino ljubezni, obeta nekaj drugega.



A trenutno je Guadagnino pred možnostjo svojega prvega oskarja, in to morda celo oskarja za najboljši film. In kaj tako močno utripa v njegovem zadnjem filmu, da se mu klanjajo kritiki, solzijo ter jokajo gledalci in v roke padajo nagrade?