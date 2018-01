Obliki vode trinajst nominacij za oskarja

V Los Angelesu so razglasili nominirance za letošnje 90. filmske nagrade oskar. Največ nominacij, trinajst, je letos zbral film Oblika vode (The Shape of Water) avtorja Guillerma del Tora, med njimi tudi v najprestižnejši kategoriji – za najboljši film.

Mehiški režiser in scenarist Guillermo del Toro z bivališčem v Kaliforniji je posnel še eno pravljico v svojem prepoznavnem in vizualno impresivnem slogu.

Dogajanje je umeščeno v Ameriko v čas hladne vojne, Elisa je nema čistilka, ki dela v strogo varovanem vladnem laboratoriju. Življenje se ji dramatično spremeni, ko odkrije, da vlada v strogi tajnosti tu opravlja eksperimente z vodno pošastjo v velikem akvariju. Stvari se dodatno zapletejo, ko se Elisa v to čudno bitje zaljubi.

Pomembne kategorije

Film je nominiran v vseh pomembnih kategorijah in tudi tehničnih – za najboljše film, režijo, scenarij ter za igralki v glavni in stranski vlogi (Sally Hawkins in Octavia Spencer) ter za igralca v stranski vlogi (Richard Jenkins).

Takšne pravljične zgodbe navadno niso všeč ameriški filmski akademiji, toda del Toro zna člane spodbuditi, da glasujejo za njegove filme. Njegov Favnov labirint je bil nominiran za oskarja za najboljši scenarij. Glede na to, da je beneški zmagovalec Oblika vode dobil največ nominacij že za zlati globus, sedem, in jih prejel za režijo, scenarij in izvirno glasbo, je bilo pričakovati, da bo tudi z nominacijami za oskarje podobno.

Za oskarja za najboljši film se potegujejo še Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri), Fantomska nit (Phantom Thread), Zamolčani dokumenti (The Post), Pokliči me po svojem imenu (Call me By Your Name), Najtemnješa ura (Darkest Hour), Dunkirk, Zbeži! (Get Out!) in Lady Bird.

Vojni film Dunkirk ima osem nominacij, s sedmimi mu sledi Trije plakati pred mestom, ki je prejel zlati globus za najboljšo dramo.

Za nagrado za najboljšo režijo so poleg del Tora v igri Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Zbeži!), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Fantomska nit).

Greta Gerwig. Foto: AP

Ženske

Greta Gerwig je komaj peta ženska, ki so jih doslej nominirali za oskarja za najboljšo režijo, Rachel Morrison pa celo prva ženska, nominirana za najboljšo fotografijo (film Mudbound).

Presenečenje je komična drama Lady Bird, ki je režijski prvenec Grete Gerwig s hvaljeno irsko igralko Saoirse Ronan v glavni vlogi, po pričakovanju nominirano za glavno vlogo. Film je dobil zlati globus v kategoriji najboljše komedije ali muzikala, Ronanova pa za najboljšo glavno vlogo v tej kategoriji.

Nad Lady Bird so kritiki navdušeni. Gerwigovo, ki je napisala tudi scenarij, je navdihnilo lastno življenje. To je ganljiva drama z elementi komedije o odraščanju dekleta in njenem odnosu z mamo. Ta film je dobil tudi vrsto drugih nagrad, uspešen pa je bil tudi v ameriških kinih, kjer je zaslužil 37,5 milijona dolarjev, medtem ko je bil proračun vsega 10 milijonov.

Po pričakovanju je med nominiranci za glavno moško vlogo Gary Oldman kot Winston Churchill v zgodovinski drami Najtemnejša ura. Enako velja za mladega Timothée Chalameta, glavnega igralca v romantični drami Pokliči me po svojem imenu. Konkurirajo mu Daniel Day-Lewis (Fantomska nit), Daniel Kaluuya (Zbeži!) in Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Gary Oldman. Foto: AP

Streepova – osemnajstič

Igralka, ki so jih vsi vnaprej napovedovali nominacijo, je Frances McDormand v Treh plakatih pred mestom, ki je za to vlogo dobila zlati globus. V konkurenci ima poleg omenjenih Ronanove in Hawkinsove, še Margot Robbie (Jaz, Tonya) in kajpak vselej najbolj predvidljivo nominiranko Meryl Streep. Vloga v filmu Zamolčani dokumenti ji je prinesla že osemnajsto nominacijo.

Jubilejna, 90. podelitev oskarjev, ki jih podeljujeo ameriška Akademija filmske umetnosti, bo v nedeljo, 4. marca v teatru Dolby v Hollywoodu. Oskarje praviloma podeljujejo konec februarja, letos pa so termin premaknili na začetek marca zaradi olimpijskih iger.

Teme minulega leta

Teme, ki so zaznamovale minulo leto, precej vplivajo na odločitve članov akademije. V letu 2017 so bile neizogibne teme ženske, ki so dvignile svoj glas proti spolnemu nasilju v filmski industriji, politika Donalda Trumpa in zelo močan vzpon Netflixa, ki se mu je uspelo prebiti celo na canski festival. Zato se akademija ni mogla izogniti tem vplivom, četudi bi to želela.

Tako je bilo pričakovati, da ne bo zapostavila režiserk, kot je na primer Greta Gerwig, ali Netflixovega Mudbounda. Člani akademije so očitno tudi zelo pazili, da ne bi nominirali nekoga, ki je bil obtožen spolnega nadlegovanja. Zagotovo je zato ostal brez nominacije James Franco za vlogo v komediji The Disaster Artist. Malo pred koncem glasovanja so ga namreč nadlegovanja obtožile študentke njegove igralske šole.

Za tujejezičnega oskarja so nominirani čilski Una Mujer Fantástica (Fantastična ženska), ruski Brez ljubezni (Neljubov), libanonski L'insulte (Žalitev), madžarski Teströl és lélekröl (O telesu in duši) in švedski Kvadrat.

Za izvirni scenarij so nominirani Dunkirk Hansa Zimmerja, Fantomska nit Jonnyja Greenwooda, Oblika vode Alexandre Desplata, Vojna zvezd: poslednji jedi Johna Williamsa, Trije plakati pred mestom Carterja Burwella.

Za najboljšo fotografijo so nominirani Roger Deakins (Iztrebljevalec 2049), Bruno Delbonnel, (Najtemnejša ura), Hoyte van Hoytema (Dunkirk), Rachel Morrison (Mudbound), Dan Laustsen (Oblika vode).

Nenavadnost

Merila za vstop v tekmo za najprestižnejšo nagrado je izpolnjevalo 341 filmov. Število nominacij še ne pomeni, da bo film dobil tudi kakšno nagrado. Filmski kritiki še najbolj stavijo, kar seveda tudi nič ne pomeni, na Zbeži!. Če bo ta film dobil oskarja za najboljši film, bo to precej nenavadno.

Namreč filmi, ki so prišli pred občinstvo na začetku leta, kakor je ta film, so pogosto prezrti, Poleg tega srhljivko tudi ne dobijo oskarja za najboljši film, edina izjema je bil Ko jagenjčki obmolknejo leta 2002. Pa tudi debitantski režiserji imajo zelo malo možnosti.

Za novopečenega režiserja filma Zbeži! Jordana Peela pa že do zdaj ne veljajo omenjena pravila. Njegov triler je pravzaprav inteligentna satira na sodobno družbo. Nominiran je bil tudi za zlati globus za najboljšo komedijo.