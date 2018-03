Od romance do posesivnosti in mazohizma

Vsi filmi Paula Thomasa ­Andersona so dobri in tak je tudi Fantomska nit (Phantom Thread), ki je nominiran za oskarja v šestih kategorijah.

Avtor plete zgodbo o modnem kreatorju in damskem krojaču,­ ki že ima svoja leta, in njegovi­ zvezi s 30-letno natakarico v Londonu v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Ugledni modni kreator Reynolds Woodcock je ekscentrik, ki kreira obleke za elitne sloje. Igra ga trikratni oskarjevec Daniel Day-Lewis, njegovo natakarico pa neznana, a v filmu odlična luksemburška igralka­ Vicky Krieps. Kreator živi sam in tudi z ženskami, a zdi se, da so te ženske – poleg vdane sestre in asistentke Cyril (Lesley Manville) – bolj kot partnerke njegove muze.