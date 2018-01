Oda novinarstvu in svobodi medijev

Novinarstvo je pogosta tema filmov. Nazadnje se je je lotil­ Steven Spielberg, čigar The Post (Zamolčani dokumenti) je pravkar v kinih, tudi slovenskih.

Film je še kako aktualen danes, ko so se v medijih udomačile lažne novice, in še posebej v ZDA, kjer se predsednik Donald Trump nenehno prepira z mediji in novinarji.



Film po resničnih dogodkih se vrti okrog tako imenovanih pentagonskih dokumentov na 7000 straneh, v katerih je bila pred javnostjo skrita resnica o vojni v Vietnamu in o tem, kako so kar štirje ameriški predsedniki – Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy in Lyndon Johnson – vedeli, da v njej ne bodo zmagali, kljub temu pa so tja ves čas pošiljali vojake. Resnice dve desetletji niso skrivali samo pred ljudstvom, ampak tudi pred kongresom.