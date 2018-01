Pompozni studijski poljub

Ob Disneyevem nakupu studiev Fox se poraja vprašanje, ali bodo filmske in televizijske vsebine v rokah novega mogotca enolične in konformistične?

Hollywoodski studijski sistem, ki se je preusmeril v filmske akcijske in pustolovske franšize, že vrsto let izgublja proti storitvam pretakanja (streaming) družb, kot so Netflix, Amazon ipd. Ena redkih zgodb o uspehu med »starimi« studii v Hollywoodu je Disney z risankami, Pixarjevimi animacijami, franšizami Vojna zvezd in Marvelovimi superjunaki. Kako torej razumeti združevanje tega studia z 21st Century Foxom Ruperta Murdocha?