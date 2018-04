Producent za 300 milijonov dolarjev

V zabavni industriji se redko, če sploh, primeri, da kdo sklene takšno pogodbo, kot jo je v zadnjem času Ryan Murphy z Netflixom. Ted Sarandos, vodja programskih vsebin v tem uspešnem podjetju s sedežem v Silicijevi dolini, ki ima po svetu 117 milijonov naročnikov,­ mu je ponudil nekaj, česar ni mogel zavrniti – petletno službo producenta za 300 milijonov dolarjev.



Murphy se je doslej proslavil s kar nekaj projekti. Mednje sodijo TV-serije Glee, Ljudstvo proti O. J. Simpsonu, American Horror Story in Feud: Bette and Joan. Vse to je počel pod streho studia Fox. S tem podjetjem je bil tako povezan, da se je pogosto šalil, češ da ga bodo pokopali na Foxovem dvorišču. Murphy je prve scenarije napisal v devetdesetih letih, postopno se je uveljavil kot producent, ustvarjalec TV-serij in režiser. Med drugim je, denimo, režiral film Jej, moli, ljubi.

Najbolje plačani producent



Trenutno najbolje plačani producent je poudaril, da ga Netflix ni zvabil le z denarjem, pač pa tudi s sijajnimi delovnimi razmerami, kreativno svobodo in velikimi pristojnostmi nad projekti. Pri ponudbi Netflixa ga je prijetno presenetilo, da je dobil takšno pomembno službo kot homoseksualec, kar tudi v Hollywoodu ni samoumevno. Murphy, ki izhaja iz katoliške družine, je od leta 2012 poročen z Davidom Millerjem, s katerim imata dva otroka.



Njegov »prestop« je v najvplivnejši filmski industriji dvignil precej prahu. To je velik udarec predvsem za Fox. Studio, ki ga je nedavno kupil Disney – a še čaka na odobritev agencije za varstvo konkurenčnosti –, namreč ni mogel parirati Netflixovi ponudbi­ Murphyju. ­Verjetno ni presenetljivo,­ da je Sarandos izkoristil pat pozicijo,­ v kateri sta trenutno Fox in Disney. Poznavalci dogajanja opozarjajo,­ da Netflixova poteza priča predvsem o tem, da studijski sistem nima pravega orožja proti potezam premožnih podjetij iz Silicijeve doline.