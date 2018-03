Razdeljeno stanovanje kot razdeljena Jugoslavija

Druga stran vsega : Dokumentarec Mile Turajlić skozi življenje posameznice portretira jugoslovansko in srbsko družbo.

Srbska režiserka Mila Turajlić, ki je dosegla prepoznavnost že s prvencem Cinema Komunisto iz leta 2010 o vzponu in padcu­ SFRJ skozi zgodovino Avala ­filma in partizanskih filmov, je te dni na festivalu dokumentarnega filma v Ljubljani predstavila svoje drugo delo Druga stran vsega.



Celovečerni dokumentarec Druga stran vsega iz lanskega leta je bil prikazan že na več festivalih, na katerih je navdušil gledalce, nad njim je navdušeno tudi ljubljansko­ občinstvo. Ponaša se tudi z nagrado za najboljši celovečerni dokumentarec z uglednega mednarodnega festivala v Amsterdamu.­ Film skozi zgodbo posameznice portretira jugoslovansko in srbsko družbo skoraj skozi stoletje, obenem pa je ta portret precej univerzalen.