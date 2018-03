Russell Crowe bo ob ločitvi služil z dražbo pri Sotheby's

Načinov obračunov z lastno preteklostjo je, kolikor je ljudi, novozelandsko-avstralski igralec Russell Crowe pa se je odločil, da bo iz tovrstnega obračuna skušal potegniti kaj finančno otipljivega.

Preko avstralske podružnice dražbene hiše Sotheby's bo skušal 7. aprila v Sydneyju prodati dolgo serijo »spominov«, celo oklep, v katerem je pretakal testosteron v Gladiatorju, ki mu je prinesel oskarja. Konkretno tistega iz kadra, v katerem umre. Pri Sotheby'snjegovo vrednost ocenjujejo na 20.000 do 30.000 avstralskih dolarjev.

Prodajal bo še niz drugih predmetov iz svojega filmskega in vsakdanjega življenja, med njimi nakit in ure proizvajalcev Cartier, Chanel ali Chopard, zbirko kitar pa tudi umetnin sodobnih avtorjev, med katerimi so Charles Blackman, Pro Hart, Brett Whiteley, Arthur Boyd, Sidney Nolan in Robert Dickerson. Dražbeni katalog obsega kar 227 lotov.

Umetnost ločitve

Datum avkcije ni naključen. Crowe, ki ob vlogi generala Maximusa Decimusa Meridiusa v Gladiatorju slovi še zlasti kot matematik John Nash v Čudovitem umu, se je 7. aprila leta 1964 rodil v Wellingtonu na Novi Zelandiji, 7. april leta 2003 pa je bil dan njegove poroke z igralsko kolegico in pevko Danielle Spencer. Zakon je že preteklost, tisk poroča, da je ločitveni postopek med partnerjema, ki sta se razšla že pred petimi leti, naposled pri koncu.

Dražba ima duhovit naslov, namreč The Art of Divorce oziroma Umetnost ločitve, zvedavi tisk pa je med ponujenimi predmeti hitro izbrskal kaj bizarnejšega. Denimo ščitnik za »moško bogastvo« iz filma Cinderella Man: legenda o boksarju, v katerem je Crowe odigral vlogo boksarskega prvaka Jamesa J. Braddocka. Ali mavčni odlitek obraza Muhammada Alija, narejen za časa življenja te legende boksa.

Ali pa več lutk konj v naravni velikosti, ki so bili pri snemanju Gladiatorja prav tako med filmskimi rekviziti, ter lobanjo plenilskega dinozavra iz časa pozne krete, sistematiziranega z oznako Platecarpus Ictericus. V tem primeru ne gre za rekvizit, pač pa za pravi fosil. Crowe ga je menda kupil od kolega Leonarda DiCapria.