Sirija, kakršne ne poznamo

Festival dokumentarnega filma: Med petimi tekmovalnimi deli izstopa O očetih in sinovih , saj se je avtor pod krinko infiltriral v sirsko družino.

Med filmi, ki si jih bo mogoče ogledati na letošnjem 20.festivalu­ dokumentarnega filma, kaže izpostaviti O očetu in sinovih, še eno uspešnico sirskega režiserja Talala Derkija, ki prikazuje resnično življenje v opustošeni Siriji. To je eden od petih tekmovalnih filmov ljubljanskega festivala.

Talal Derki je v Siriji pred nekaj leti posnel Vrnitev v Homs, v katerem je spremljal dva mladeniča in njuno sanjarjenje o svobodi in miru, v filmu O očetih in sinovih pa se je pod krinko snemalca propagandnih filmov infiltriral v družino, v kateri oče, islamistični borec Abu Osama, vzgaja sinove kot bodoče džihadistične borce.