Slovenski animirani film 2006–2017: prva razstava, namenjena izključno animaciji

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo 13. aprila odprli razstavo Slovenski animirani film 2006–2017. Gre za prvi poskus skupinske predstavitve slovenskih avtorjev animiranih filmov v galerijskem prostoru in zajema 12 plodovitih let.

Ob razstavi bo v Kinu Metropol potekala tudi dvodnevna revija slovenskega animiranega filma z več kot 60 slovenskimi animiranimi filmi.

V Galeriji sodobne umetnosti so leta 2006 v okviru razstave predstavili desetletni razvoj slovenskega stripa in animiranega filma, tokrat pa so se v galeriji odločili za postavitev, posvečeno zgolj animirani produkciji od leta 2006–2017, ki je bila avtorsko in produkcijsko plodovita ter tehnično raznolika.

Vpogled v zakulisje nastajanja animiranega filma

Idejo za izvedbo dogodka sta oblikovala kustosinja Galerije sodobne umetnosti Celje Irena Čerčnik in Igor Prassel, ustanovni član Društva slovenskega animiranega filma (DSAF) ter programski direktor mednarodnega festivala animiranega filma Animateka.

Po besedah predsednika DSAF Matije Šturma bo v sklopu razstave predstavljenih 22 profesionalnih avtorjev animiranih filmov, ki so ustvarjali v izbranem časovnem obdobju. Med njimi bodo, denimo, Špela Čadež, Dušan Kastelic, Grega Mastnak, Katarina Nikolov, Nejc Saje, Kolja Saksida, Brane Solce, Koni Steinbacher in Leon Vidmar.

Pri postavitvi sicer po Prasslovih besedah niso hoteli nikogar od avtorjev posebej izpostavljati, bo pa razstava po njegovih besedah zagotovo zanimiva in poučna, ker bo omogočila vpogled v zakulisje nastajanja animiranega filma. Na ogled bodo pripravljalne skice in risbe za animirane filme, zgodborisi, izvirne lutke, izrezljanke in deli scenografij za lutkovne in animirane filme v tehniki kolažne animacije ter digitalno natisnjene sličice iz 2D- in 3D-računalniško animiranih filmov.

Razstava bo do 17. junija na ogled v petih sobah, v vsaki pa bo stal tudi zaslon, na katerem bodo prikazovali filme o nastajanju posameznih del ter izseke iz izbranih animiranih filmov. Pripravili bodo tudi delavnice animiranega filma. K oblikovanju, dramaturgiji postavitve in izboru razstavljenih materialov je bistveno pripomogla ekipa biroja za komuniciranje Pikto, so poudarili organizatorji.

Ob razstavi se bo v celjskem kinu Metropol 13. in 14. aprila zgodila tudi 2. Revija slovenskega animiranega filma, na kateri bo prikazanih več kot 60 slovenskih animiranih filmov, nastalih v obdobju med letoma 2014 in 2017.

Prva izdaja Revije slovenskega animiranega filma je bila ravno leta 2014 v izolskem kinu Odeon in tako bodo zdaj v Celju na ogled vsi filmi, ki so jih v obdobju odtlej ustvarili tako slovenski profesionalni ustvarjalci animiranih filmov kot tudi študenti in neodvisni avtorji.