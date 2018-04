Slovenski film počasi odkriva ženske

V samostojni Sloveniji smo prva celovečerna filma, ki sta ju podpisali ženski, dobili leta 2002. Od leta 1995, odkar imamo nacionalni filmski program, do danes lahko naštejemo devet celovečernih filmov avtoric, kar je 10 odstotkov celotne produkcije.



Te in mnoge druge podatke prinaša nova raziskava Dejstva in številke: enakost spolov Slovenskega filmskega centra (SFC) in osvetljuje nezavidljiv položaj avtoric v slovenskem filmu. Raziskava kaže, da so ženske v avdiovizualnem poklicu slabo zastopane na vseh ravneh. V 90 odstotkih filme pri nas snemajo moški in zanje prejmejo tudi več sredstev kot režiserke. Poklice, ki veljajo za ključne pri filmu, od režije, produkcije do direktorja fotografije, pisanja scenarija, glasbe, montaže itd., pri nas po večini, torej v več kot 80 odstotkih, opravljajo moški. Ženske prevladujejo v poklicu maskerk in kostumografk, tudi pri vlogah v filmu zaostajajo za moškimi kolegi.