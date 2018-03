Ko je poljski režiser Paweł Wysoczański pripravljal dokumentarec Jurek, ki je bil nagrajen na 27 festivalih, tudi na Festivalu gorniškega filma pred dvema letoma, je stremel k temu, da bi naredil film, ne gorniškega filma. Na letošnjem FGF – poteka ta teden – kot član mednarodne žirije v beri 35 predstav o alpinizmu, plezanju, avanturah in gorski naravi išče univerzalne prvine žanra.



Jurek, ki govori o poljskem alpinistu Jerzyju Kukuczki (1948–1989), je edini film z gorniško vsebino, kar se jih je doslej lotil 37-letni režiser. Kukuczka, drugi mož, ki je osvojil vseh 14 osemtisočakov, in edini, ki je na dva zlezel v eni zimi, je bil Pawlov junak iz otroštva. A je kljub temu porušil mit o superjunaku. Ker superjunakov ni, so samo ljudje, pravi. Diplomiral je z dokumentarnim filmom Na poti (W Droze), o rudarju, ki gre na potovanje, da bi spoznal dalajlamo, in že z njim prejel nagrade na Poljskem, na tuje festivale pa je prodrl z dokumentarcem Nekoč bomo srečni (Kiedyś będziemy szczęśliwi), o dečku, ki s telefonom snema film o skritih željah svojih prijateljev. Zdaj pripravlja dokumentarec o poljski zdravnici v Indiji, deluje kot strokovni sodelavec poljskega filmskega inštituta in zbira pogum za celovečerni film.



Žirijo letošnjega festivala sestavljata poleg njega slovenski plezalec Andrej Grmovšek in programska vodja tovrstnega festivala v Južni Koreji Billy Choi.



Petič ste v žiriji festivalov gorniških filmov. Zdaj ste najbrž že strokovnjak za tovrstno produkcijo?



Niti ne, sem strokovnjak za film nasploh. Tudi v gorniških filmih iščem prvine filma nasploh. Če sem odkrit, gorniških ne maram preveč. Mislim, da so pogosto dolgočasni in narejeni za avtorje same. Iščem univerzalno filmsko govorico. Organizatorji festivalov, kot je FGF, tako tudi sestavljajo žirije. V njih je ponavadi en član alpinist oziroma plezalec, eden pa strokovnjak s področja filma.



Kar je zanimivo – in redkost med ustvarjalci gorniških filmov – je to, da niste plezalec. Ste drugače vpleteni v svet alpinizma?



Ne. Ravnokar sem si v knjigi Silva Kara Alpinist ogledoval fotografije mogočnih sten in ledu in se čudil. Kako zmorejo?! Zame je to nepredstavljivo. O sebi rad povem, da nimam kompleksov, se pa bojim dvojega – plezanja in plesanja. Poskusil sem plezati, udeležil sem se tečaja, ko sem bil star 17 let. Inštruktor mi je takrat rekel: »Naj ti nekaj svetujem: Ne plezaj, zaradi svoje varnosti in zaradi varnosti svojih partnerjev.« Če slišiš takšen nasvet, ga upoštevaš (smeh).



O vrhunskih alpinistih se zdi, da je to skupina z načinom razmišljanja, kakršnega nekdo brez sorodnih izkušenj težko dojame. Kako vam je uspelo ujeti ta egoizem in hrepenenje po vse višjih ciljih?



Plezalci so resda specifična skupina, a so odprti. Mislim, da je svet filmarjev bolj zaprt. Naš ego na eni strani in kompleksi na drugi so lahko bistveno večji kot med plezalci. Med plezanjem in snemanjem filmov vidim še dvoje podobnosti. Oboje veliko stane – če hočeš posneti film ali izvesti odpravo v Himalajo, potrebuješ veliko denarja. Prav tako je pri obeh v ospredju en človek, bodisi vodja odprave bodisi režiser, enemu in drugemu pa pri doseganju cilja pomaga veliko ljudi, ki ne pridejo do izraza.