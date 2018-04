Tekmovalni program v Cannesu: Polovica ne belcev in tri ženske

Na današnji novinarski konferenci v Parizu je direktor filmskega festivala v Cannesu Thierry Frémaux naznanil letošnji program. Program 71. filmskega festivala v Cannesu vključuje nekaj velikih imen, a kljub vsemu ni pretirano »zvezdniški«. Kritiki so takoj opazili, da so med osemnajstimi filmi v tekmovalnem programu, le trije, ki so jih režirale ženske.

Med velikimi avtorji so Jean Luc-Godard, Pavel Pavlikovski, Wim Wenders in Spike Lee, ki se bodo kosali z režiserji iz Egipta, Japonske, Libanona, Južne Koreje in Kitajske. Cannes letos kaže tudi svoj politični aktivizem, saj sta se v tekmovalni program uvrstila tudi disidentska režiserja, ki sta zaradi svojega dela večkrat v nemilosti vlad v svojih državah, Jafar Panahi v Iranu in Kirill Serebrennikov v Rusiji. Thierry Frémaux se je tako pri Rusih, kot pri Irancih zavzel za to, da se bosta oba režiserja lahko udeležila festivala.

Med režiserji, o katerih se je ugibalo ali se utegnejo potegovati za zlato palmo, pa ni Larsa von Trierja, Mika Leigha in Terryja Gilliama. Frémaux je sicer obljubil, da bo »kmalu« sporočil več o udeležbi Larsa von Trierja na festivalu. Von Trier je, potem ko se je leta 2011 označil za »nacija« in izjavil, da »razume Hitlerja«, na prestižnem festivalu postal persona non grata.

Med tistimi, ki jih zagotovo letos v Cannesu ne bo, pa je spletna platforma in produkcijska hiša Netflix. Direktor podjetjaje včeraj naznanil, da v Cannesu ne bo niti enega njihovega filma. To je odziv na odločitev Frémauxja, da morajo vsi filmi v programu imeti kinematografsko distribucijo.



Tekmovalni program

Everybody Knows, Asghar Farhadi (otvoritveni film)

At War, Stephane Brize

Dogman, Matteo Garrone

Le Livre d'image, Jean-Luc Godard

Asako I & II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honore

Girls of the Sun, Eva Husson

Ash is Purest White, Jia Zhangke

Shoplifters, Hirokazu Kore-eda

Burning, Lee Chang-dong

Capernaum, Nadine Labaki

Blackkklansman, Spike Lee

Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Happy, Lazzaro, Alice Rohrwacher

Yomeddine, A.B. Shawky

Summer, Kiril Serebrennikov

Netekmovalni program

Solo: A Star Wars Story, Ron Howard

Le Grand Bain, Gilles Lellouche

Posebna omemba (Un Certain Regard)

Border, Ali Abbasi

Sofia, Benm' Barek

Little Tickles, Andrea Bescond and Eric Metayer

Long Day's Journey Into Night, Bi Gan

Manto, Nandita Das

Sextape, Antoine Desrosieres

Girl, Lukas Dhont

Angel Face, Vanessa Filho

Euphoria, Valeria Golino

Friend, Wanuri Kahiu

My Favorite Fabric, Gaya Jiji

The Harvesters, Etienne Kallos

In My Room, Ulrich Kohler

El Angel, Luis Ortega

The Gentle Indifference of the World, Adilkhan Yerzhanov

Polnočne projekcije (Midnight Screenings)

Gongjak (The Spy Gone North), Yoon Jong-Bing

Arctic, Joe Penna

Posebne projekcije (Special Screenings)

Pope Francis - A Man of His Word, Wim Wenders

The State Against Mandela and the Others, Nicolas Champeaux and Gilles Porte

La Traversee, Romain Goupil

To the Four Winds, Michel Toesca

Les Ames Mortes (Dead Souls), Wang Bing

O Grande Circo Mistico (Le Grand Cirque Mystique), Carlo Diegues

10 Years in Thailand, Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol and Apichatpong Weerasethakul