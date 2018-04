Taviani je 15 filmov posnel s svojim bratom Paolom in si prislužil zlato palmo in zlatega medveda.

Rim - V Rimu je po dolgi bolezni v 89. letu umrl italijanski režiser Vittorio Taviani, ki je skupaj z dve leti mlajšim bratom Paolom podpisal več mojstrovin, med drugim film Cezar mora umreti iz leta 2012, ki je na filmskem festivalu v Berlinu prejel zlatega medveda.

Film, ki se začne in konča s prizori iz Shakespearove predstave Julij Cezar, vmes pa je pol leta vaj. A igralci niso ravno tipični, gre za zapornike rimskega zapora Rebibbia. Režiserja brata Taviani sta vloge razdelila resničnim zapornikom iz dela najbolj zaprtega oddelka zapora, ki jim krvavi prizori iz Cezarja tudi v resnici niso tuji.

A ne gre za dokumentarni film, gre za mešanico resnice in fikcije, ki pusti močan vtis tako na gledalcih kot na samih nastopajočih. »Odkar sem odkril umetnost,« pravi eden od nastopajočih, »je ta celica šele zares postala zapor.«



Brata Taviani. Foto: AFP

Brata Vittorio in Paolo Taviani, rojena v letih 1929 in 1931 v kraju San Miniato v Toskani, sta sprva delala kot novinarja. Pred skoraj petdesetimi leti pa sta svojo osnovno profesijo obesila na klin in postala filmarja.

Skupaj sta posnela več kot 15 filmov, poleg omenjenega med drugim še Noč svetega Lovrenca, Kaos in Oče gospodar (Padre Padrone), ki se dogaja na Sardiniji in je leta 1977 v Cannesu dobil zlato palmo.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, se bodo od Tavianija poslovili v ožjem družinskem krogu.