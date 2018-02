Umrl je Lewis Gilbert, režiser filmov o Bondu

V visoki starosti 97 let je v Londonu umrl Lewis Gilbert, režiser filmov iz serije o Jamesu Bondu, poroča mednarodni tisk.

Filme iz bondijade je režiral v času, ko sta ta legendaren filmski lik igrala Sean Connery in Roger Moore. S prvim je leta 1967 posnel Samo dvakrat živiš, z Moorom pa desetletje zatem filma Vohun, ki me je ljubil iz leta 1977 in Moonraker iz leta 1979. Še pred tem, leta 1966, je režiral tudi film Alfie z mladim Michaelom Cainom, s katerim je dosegel posebno nagrado žirije v Cannesu in pet nominacij za oskarje.

Gilbert je bil Londončan, letnik 1920, kot režiser pa je takoj po drugi svetovni vojni, leta 1945, debitiral s filmom 10 Year Plan (Desetletni načrt), dokumentarcem o povojnih razmerah in gradnji stanovanjskih objektov. Kot režiser je posnel več kot 40 filmov, velikokrat po lastnih scenarijih, nazadnje je leta 2002 režiral film Before You Go (Preden odideš).

»Novico o smrti dragega prijatelja Lewisa Gilberta sva sprejela z globoko žalostjo,« sta se na njegovo slovo odzvala producenta Michael G. Wilson in Barbara Broccoli. »Ogromno je prispeval tako k britanski filmski industriji kot filmom o Bondu. Njegovih filmov ne cenimo le mi, ampak veljajo znotraj serije za klasiko.«