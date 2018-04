Umrl Mini Me iz filmov o Austinu Powersu

Ma. F., STA

Los Angeles - Umrl je ameriški igralec Verne Troyer, najbolj znan po vlogi Mini Jaz oz. Mini Me v filmih o Austinu Powersu, je objavljeno na njegovih uradnih računih na spletnih družbenih omrežjih. Star je bil 49 let.

Vzroka smrti njegovi agenti, ki upravljajo z omenjenimi računi na spletnih družbenih omrežjih, niso razkrili. So pa napisali, da se je igralec, ki je bil visok le 81 centimetrov, »v zadnjem času boril z neprijetnostmi« in da se je dal tudi krstiti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»V zadnjih letih se je boril in zmagal, boril in zmagal, boril še malo, žal pa je bilo zdaj preveč,« so zapisali.

»Depresija in samomor sta zelo resni vprašanji. Nikoli ne veš, kakšno bitko nekdo bije v sebi. Bodite prijazni drug z drugim. In vedite, nikoli ni prepozno, da zaprosiš za pomoč,« so dodali.

Trevor je bil sicer v začetku meseca tudi v bolnišnici, domnevno zaradi samomorilnosti. Je pa igralec pred letom, ko je bil prav tako v bolnišnici, potarnal zaradi težav z alkoholom, še poroča AFP.

Eden najmanjših igralcev na svetu, ki je nehal rasti zaradi genske napake, ki povzroča pritlikavost, je v svet filma prvič vstopil kot dvojnik v filmu Trije lopovi in potepin (Baby's Day Out) leta 1994. Vrhunec je doživel z vlogo zlobnega Mini Jaz oz. Mini Me v filmih Austin Powers in Austin Powers: vohun ki me je nategnil. Zaigral je tudi goblina Griphooka v filmu Harry Potter in kamen modrosti.

Njegov soigralec v Austinu Powersu Mike Myers se je že odzval, da ga bodo zelo pogrešali. »To je žalosten dan, vendar upam, da je zdaj na boljšem kraju,« je sporočil Myers.