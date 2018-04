Umrl režiser Miloš Forman

Umrl je češki režiser Miloš Forman, najbolj znan po filmih Let nad kukavičjim gnezdom in Amadeus.

Slavni češki režiser Miloš Forman, ki je živel v ZDA, je preminil v petek po kratki bolezni, je za češko tiskovno agencijo ČTK povedala njegova soproga Martina. Star je bil 86 let.

Rodil se je leta 1932 v Časlavu na Češkem, kjer je študiral na praški visoki šoli za film. Sprva je snemal dokumentarne filme, nato pa leta 1963 posnel prvi celovečerec Črni Peter, pronicljivo študijo odnosa med očetom in sinom.

Mednarodni ugled je po podatkih Hollywood Reporterja dobil s filmoma Plavolaskine ljubezni (1965), ki je bil nominiran za oskarja za najboljši tujejezični, ter Gori, gospodična! (1967), s katerim je prišel v navzkriž s komunističnim režimom na Češkem. Iz želje po ustvarjalni svobodi je nato leta 1969 emigriral v ZDA, kjer je v naslednjem desetletju posnel nekaj izjemno uspešnih filmov - Let nad kukavičjim gnezdom (1975), Lasje (1979), Ragtime (1981) in Amadeus (1984).

Za prvega, nastalega po istoimenskem romanu Kena Keseyja o dogajanju v eni izmed ameriških psihiatričnih bolnišnic, v katerem sta zaigrala Jack Nicholson in Louise Fletcher, je pobral pet oskarjev v vseh glavnih kategorijah, za Amadeusa, ki portretira uspehe in padce avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa skupaj osem oskarjev.

Po poročanju omenjene revije je imel tudi edinstveno občutljivost za ameriške teme, ki jih je prikazoval s satirično senzibilnostjo. O ameriški družbi je posnel filma Ljudstvo proti Larryju Flyntu (1996) z Woodyjem Harrelsonom v glavni vlogi ter Mož z Lune (1999) o življenju ameriškega komika Andyja Kaufmana, ki ga je odigral Jim Carrey.

Med njegovimi pomembnejšimi filmi so še Slačenje (1971), Deseteroboj (1973) in Valmont (1990). Kot je še zapisal Hollywood Reporter, so njegovi filmi so na splošno privlačili prefinjene občinstvo, čeprav je uspel nagovoriti tudi mainstream.

Fromanovo smrt je potrdil tudi njegov menedžer Dennis Aspland. Živel je v Warrenu v Connecticutu.