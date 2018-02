Umrl srbski igralec Nebojša Glogovac

L. Z., STA

Beograd - V Beogradu je ponoči v 49. letu starosti umrl priznani srbski igralec Nebojša Glogovac. Slovenski gledalci so ga nazadnje videli v filmu Ustava Republike Hrvaške v režiji Rajka Grlića. Igralec je umrl na pulmološkem oddelku Kliničnega centra Srbije.

Glogovac je bil pred desetimi dnevi sprejet na Onkološki inštitut in že takrat so srbski mediji poročali, da je zelo bolan.

Njegova prva glavna vloga je bila v Naklepnem umoru v režiji Gorčina Stojanovića. V igralčevi plodni karieri gre izpostaviti še filme Do kosti, Sod smodnika in nadaljevanko Družinsko blago, v kateri je igral Zlatka Gavrilovića. Slovenski gledalci so ga videli tudi v filmih Munje! in Nebeška vaba.

Med številnimi nagradami je za svoje dosežke prejel zlato areno v Pulju, nagrado Jugoslovanskega dramskega odra, nagrado Zorana Radmilovića in sterijino nagrado za igro. Bil je poročen in oče treh otrok.