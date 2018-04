V Cannesu letos brez selfijev

Teden dni pred odkritjem uradnega tekmovalnega programa filmskega festivala v Cannesu so v evropski filmski prestolnici završale govorice o novostih, ki jih namerava že na letošnji 71. ediciji uvesti direktor festivala Thierry Frémaux. Da bi prestižni festival obvaroval pred s socialnimi omrežji obsedeno družbo in ohranil institucijo rdeče preproge, namerava na stopnicah pred festivalsko palačo prepovedati selfije. Prav tako bo dal uradnim projekcijam prednost pred novinarskimi.

Filmski kritiki že ugibajo, ali bo nova direkcija vplivala tudi na selekcijo filmov, ki se bodo od 8. do 19. maja potegovali za zlate palme. V pariških filmskih krogih že ugibajo, ali morda v tekmovalnem programu letos ne bo običajnih »povratnikov«.

Znano je že, kateri film bo festival odprl. To bo film Everybody Knows iranskega režiserja Asgharja Farhadija, ki se je v tekmovalni program s svojim osmim filmom uvrstil tretjič. Zvezd na rdeči preprogi tako vsaj prvi dan ne bo manjkalo, saj v filmu nastopajo Penélope Cruz, Javier Bardem in Ricardo Darin.

Favoriti za tekmovalni program

Poznavalci si belijo glavo, kdo, poleg Farhadija, se utegne pojaviti v glavnem tekomovalnem programu v Cannesu. Omenjajo italijanska avtorja Mattea Garroneja in njegov film Dogman ter Paola Sorrentina s filmom Loro. Tu so še poljski režiser Pawel Pawlikowski s filmom Cold War in Turek Nuri Bilge Ceylan s filmom The Wild Pear Tree. Morda bodo letos na promenado Croisette spet pripustili leta 2011 izgnanega Larsa von Trierja s filmom The House That Jack Built, ugibajo nekateri.

Omenjajo tudi severnoameriške avtorje; Davida Roberta Mitchella in njegov film Under the Silver Lake, Briana De Palmo s filmom Domino in Spika Leeja s filmom Black Klansman. Južno Ameriko bi utegnili predstavljati Jayro Bustamante s filmom Tremors, Pablo Trapero in njegov The Quietude ter Alfonso Cuarón s filmom Roma.

Azijo in Bližnji Vzhod naj bi zastopali Jafar Panahi s filmom Three Faces, kitajski režiser Jia Zhangke, ki je posnel Ash Is Purest White in južnokorejec Lee Chang Dong s filmom Burning.

12. aprila bodo objavili tekmovalni program

Selekcijska komisija si bo v prihodnjih dneh ogledala še nekaj filmov in odločila njihovo usodo. Med njimi so Lazzaro felice režiserke Alice Rohrwacher, Sunset Madžara Lászla Nemesa in Long Day's Journey Into Night, ki ga je posnel režiser Bi Gan. Prav tako še vedno ni znana cannska usoda novega filma Mika Leigha Peterloo.

Seveda pa je treba vse te govorice jemati precej z rezervo, opozarja portal Cinevropa. Odločitev bo padla 12. aprila, ko bo direktor festivala Thierry Frémaux na novinarski konferenci v Parizu objavil srečno peščico imen, ki se bo potegovala za glavno nagrado festivala zlato palmo. O zmagovalcu bo nato odločila žirija, ki ji letos predseduje avstralska igralka Cate Blanchett.