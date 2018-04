V Cannesu so oprostili režiserju Larsu von Trierju

Francozi so ga leta 2011 razglasili za nezaželenega festivalskega gosta, letos se bo v Cannesu predstavil s filmom The House That Jack Built.

Uprava mednarodnega filmskega festivala v Cannesu je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa oprostila kontroverznemu danskemu režiserju Larsu von Trierju, ki so ga zaradi spornih izjav leta 2011 razglasili za nezaželenega festivalskega gosta. Letos se von Trier namreč vrača v Cannes s filmom The House That Jack Built.

Von Trier si je status persone non grate leta 2011 prislužil med drugim, ko je med predstavitvijo svojega filma Melanholija na festivalu izjavil, da »razume Hitlerja«.

Najbrutalnejši film v karieri

Večkratni nominiranec in tudi prejemnik zlate palme (Plesalka v temi, 2000) bo izven tekmovalnega programa letos na prestižnem festivalu predstavil svoj najnovejši film The House That Jack Built z Mattom Dillonom v glavni vlogi.

Izdelek, ki je bil sprva zamišljen kot mini serija, napovedujejo kot »najbrutalnejši film v njegovi karieri«. Gledalec bo sledil obdobju 12 let, v katerih je na delu serijski morilec Jack (Matt Dillon), ki ga je najverjetneje navdihnil lik Jacka Razparača. Življenje odvzame petim ženskam, ki jih med drugim igrajo Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan in Riley Keough. V filmu bo zaigral tudi švicarski igralec Bruno Ganz. Prevzel bo vlogo Vergea, kateremu Jack pripoveduje o svoji zločinski preteklosti.

Von Trier s svojimi filmi navdušuje, šokira, preseneča in provocira. Med njegovimi najbolj znanimi deli so Evropa, Lom valov, Idioti, Plesalka v temi, Dogville in Nimfomanka. Velja za enega najvplivnejših živečih filmskih režiserjev na svetu.