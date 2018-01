V četrtek, 11. januarja, ne zamudite ...

Krogi: TVS 2 ob 21.10

Vikendova ocena: ★★★★

Krugovi. Srbija/koprodukcija, 2013. Režija: Srđan Golubović. Igrajo: Aleksandar Berček, Leon Lučev, Geno Lechner, Nebojša Glogovac, Nikola Rakočević, Hristina Popović. Triler. 112 minut.

Vojna v Bosni ni tema, ki bi jo filmski ustvarjalci zmogli ali hoteli kmalu izčrpati. A fokus se vse bolj premika na posledice, ki jih je vojna pustila na preživelih. Tudi Golubović se je s podobnimi temami že ukvarjal, v Krogih pa to temo razkrije na zanimiv način. Del vojnega dogajanja je gledalcu namreč zakrit in ga skuša izluščiti iz odzivov ljudi 12 let po vojni. Več ljudi je namreč povezal krvav dogodek med vojno, ko je srbski vojak Marko opazil tri soborce, ki surovo pretepajo muslimanskega civilista Harisa, in posegel v dogajanje ...

Film ima realno krvavo ozadje iz leta 1993, resnični »Marko« je bil Srđan Aleksić. Režiser je takole opisal razlog za nastanek filma: »Vsa ta leta, v devetdesetih in kasneje, nam je družba vsiljevala lažne heroje. Arkan, Mladić, Karadžić - to nikdar niso bili moji heroji. Vse od prvega dne so zame bili zločinci. Ves čas sem čakal, da se bo pojavil heroj, s katerim se bom lahko poistovetil. Ko sem slišal zgodbo o Srđanu Aleksiću, sem ugotovil, da se lahko poistovetim z njim. Zdaj lahko rečem, da imam iz te morije na Balkanu svojega osebnega heroja. Človeka, v čigar človeškost in herojstvo resnično verjamem. Zato sem posnel film o njem.«

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Zvezdne steze: V temo: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Star Trek Into Darkness. ZDA, 2013. Režija: J.J. Abrams. Igrajo: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch. ZF film. 132 min.

Kirk in Spock skušata na planetu Nibiru prebivalce rešiti pred izbruhom vulkana. A ko se Spock znajde v nevarnosti in Kirk prekrši pravilo o neposeganju v tuje civilizacije, Kirka degradirajo in ju pokličejo, naj se vrneta na Zemljo. A tam ju pričaka razdejanje.

Preporod zavrženih kosov: Discovery ob 20.00 (PREMIERA)

Made By Destruction. 2. setona. 1/13. Dokumentarna serija.

Nekateri vsakdanji predmeti, ki jih brez premisleka vržemo v koš, lahko zaživijo povsem na novo kot prava sodobna čudesa. V seriji bodo prikazali življenjski cikel teh predmetov, ki jih najprej razstavijo, potem pa iz njih nastanejo novi in povsem drugačni pripomočki. Železniške tračnice se vrnejo na tire kot prestižni vagoni, embalaža detergentov se spet rodi kot parkirna ploščad ...

Svobodne kitare: TVS 2 ob 20.05 (PREMIERA)



Free to Rock. ZDA, 2016. Režija: Jim Brown. Glasbeni dokumentarni film. 61 min.

To je dokumentarni film štirikratnega dobitnika nagrade emmy Jima Browna. Nastajal je 10 let, prikazuje pa, kako je rokenrol vplival na družbene spremembe za železno zaveso v obdobju 1955-1991. V srcih in mislih mladih za železno zaveso je rokenrol zvenel kot »zvonovi svobode«.

Talenti v belem: Fox Life ob 21.00 (PREMIERA)

Grey's Anatomy. ZDA, 2017. 14. sezona. 1/24. Igrajo: Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens. Nanizanka.

Priljubljena serija se vrača s 14. sezono. Meredith se z ekipo osredotoči na pomoč Ownovi sestri Megan po njeni osupljivi vrnitvi. Amelia se spre zaradi pacienta. Baileyjeva je po požaru prisiljena prenoviti bolnišnico Grey Sloan. Zdravniki spoznajo nekaj novih zaposlenih v bolnišnici, ki začinijo dogajanje.