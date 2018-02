V četrtek, 15. februarja, ne zamudite ...

Hector in iskanje sreče: TVS 2 ob 21.30



Vikendova ocena: ★★★

Hector and the Search for Happiness. Koprodukcija, 2014. Režija: Peter Chelsom. Igrajo: Simon Pegg, Toni Collette, Rosamund Pike, Stellan Skarsgaard, Jean Reno. Pustolovska komedija. 120 minut.

Hector je malce čudaški psihiater. Vsako jutro zajtrkuje enako, spije kavo iz iste skodelice in se odpravi po isti poti v ordinacijo. Nekega dne sklene, da bo zapustil svojo rutino, in se poda na pot okoli sveta. Film rešuje predvsem igralska zasedba: Simon Pegg je simpatičen kot vedno, Jean Reno pa že dolgo ni tako žarel. A kaj, ko smo sicer priča nizanju zahodnjaških stereotipov o krajih po svetu (najbolj zmoti prikaz Afrike) in pretirani sentimentalnosti. A če vzamemo v obzir, da je bil prejšnji film režiserja Chelsoma Hannah Montana, je Hector pravi biser.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Plavi orkestar: koncert: Planet TV ob 21.00



Slovenija, 2018. Prenos iz Stožic.

Bosanski bend iz Sarajeva se je po mnogih letih vrnil na koncertne odre. Turnejo so poimenovali Everblue, za nastope pa so si izbrali Sarajevo, Beograd, Ljubljano in Zagreb. Nazadnje so v Ljubljani nastopili februarja 2010. Od zgodnjih osemdesetih let je skupina izdala 8 albumov s številnimi hiti, kot so Od rodjendana do rodjendana, Suada, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži, Sava tiho teče, Kaja idr.

Churchillova skrivnost: TVS 2 ob 23.25



Vikendova ocena: ★★★★

Churchill's Secret. VB, 2016. Režija: Charles Sturridge. Igrajo: Michael Gambon, Lindsay Duncan, Romola Garai. TV-zgodovinska drama. 100 min.

Film je posnet po resničnih dogodkih. 23. junija 1953 je 78-letni Churchill gostil italijanskega državnika De Gasperija. Po večerji je Churchill omedlel. Edini, ki je opazil, da je nekaj z njim narobe, je bil Christopher Soames, član parlamenta in Churchillov zet.

Nogomet: Kanal A ob 20.55



UEFA Liga Evropa. Koebenhavn : Atletico Madrid. Prenos. Ob žrebu smo govorili o slovenskem dvoboju, a je kasneje Verbič zapusti dansko moštvo, ki ima dovolj izkušenj, da ponagaja slovitim tekmecem. Razplet dvoboja je odvisen zlasti od pristopa Madridčanov, ki iščejo uteho v ligi Evropa.

ZOI 2018

Superveleslalom (M): TVS 2. Prenos ob 2.50 (v noči s srede). Posnetek ob 17.00



Alpsko smučanje.

Na sneg se vračajo naši fantje Martin Čater, Klemen Kosi, Boštjan Kline in Miha Hrobat.

Hokej na ledu: Finska : Nemčija: TVS 2 ob 4.10, Švica : Kanada: TVS 2 ob 13.35

Danes se obeta kar nekaj dobrega hokeja, Finska in Kanada sta tudi eni od favoritk za končno zmago.

Smučarski teki (Ž): TVS 2 ob 7.25



Prosto. 10 km. Prenos.

Anamarija Lampič, Nika Razinger in Manca Slabanja bodo skušale doseči čim boljšo uvstitev.

Biatlon (M): TVS 2 11.50



Posamezno. 20 km. Prenos.

Biatlonci nimajo na voljo prav veliko časa za počitek. V smučino in na strelišča se tako spet vračajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak.