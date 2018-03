V četrtek, 15. marca, ne zamudite ...

Priporočamo dramo Rajka Grlića Ustava Republike Hrvaške in drugi del oddaje Bančna luknja. V ligi Evropa igrata Arsenal in Milan.

Ustava Republike Hrvaške: TVS 2 ob 22.10 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★★

Ustav Republike Hrvatske. Hrvaška, Slovenija, 2016. Režija: Rajko Grlić. Igrajo: Nebojša Glogovac, Dejan Aćimović, Ksenija Marinković. Komična drama. 90 minut.

Vjeko Kralj je gimnazijski profesor, ki živi z nepokretnim očetom Hrvojem, nekdanjim ustaškim častnikom. Odkar je Vjeko izgubil ljubezen svojega življenja, violončelista Boba, uživa le še, ko oblečen v žensko ponoči tava po praznem mestu. A nekoč ga napade skupina nestrpnežev in zdaj pomoč potrebuje tudi Vjeko. Ponudi mu jo soseda v zameno za to, da pomaga njenemu možu pri izpitu iz hrvaške ustave. A mož Ante je Srb ... Film, ki bi bil lahko sentimentalen ali didaktičen, a je s spretno spisanim scenarijem in odlično igro postal eden najboljših hrvaških filmov zadnjih let, ki si upa sanjati o prihodnosti brez sovraštva.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Bančna luknja: TVS 1 ob 20.05

Slovenija, 2018. 2/2. Vodi: Lidija Hren. Aktualno-informativna pogovorna oddaja.

Po Probanki in Factor banki, katere primera so obravnavali v prvi oddaji, bodo nocoj govorili o NLB in NKBM, ki sta pogoltnili izjemne vsote davkoplačevalskega denarja. Po predvajanju dosjejev bo ob 21. uri sledil še pogovor z gosti v studiu. Po dobrih štirih letih od že druge sanacije bank ostaja ob več kot petmilijardni bančni luknji še vedno izjemno veliko neodgovorjenih vprašanj.

Mundiya Kepanga - papuanski glas gozdov: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Mundiya Kepanga, The Voice of the Forest. Francija, 2017. Dokumentarna oddaja.

Poglavar enega od ljudstev na Papui Novi Gvineji kot pravi otrok gozda in tradicionalni pripovedovalec zgodb govori o bridki prihodnosti, ki grozi njegovi domovini zaradi nezakonitega izsekavanja gozdov. V zadnjih letih vse hitreje izginja pragozd in izumirajo živali. Mundiya opozarja na kršenje pravic staroselcev.

Izbor športa:

Arsenal - Milan: Kanal A ob 20.55

Nogomet. UEFA Liga Evropa. Prenos iz Londona.

Londončani so zagospodarili na prvi tekmi v Lombardiji. Po porazu z 0:2 imajo nogometaši Milana le še minimalne možnosti za napredovanje. Topničarjem ustreza že minimalen poraz, sodeč po prvi tekmi pa so favoriti tudi na povratni na Otoku.