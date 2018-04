V četrtek, 19. aprila, ne zamudite ...

Tarča: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Vodi: Erika Žnidaršič. Informativna oddaja.

Predsednik države je sporočil: parlamentarne volitve bodo 3. junija. Predvolilna kampanja je že v polnem teku, stranke promovirajo svoje kandidate, programe in napadajo nasprotnike. Raziskave kažejo: sedem strank lahko računa na vstop v parlament, še sedem pa jih upa, da jim bo to morda uspelo. Sedem plus sedem, iz oči v oči v Tarči.

Prvo leto po poroki: TVS 2 ob 21.30



Vikendova ocena: ★★★

I Give It a Year. VB/Francija, 2013. Režija: Dan Mazer. Igrajo: Rafe Spall, Rose Byrne, Simon Baker, Anna Faris, Minnie Driver, Jason Flemyng. Romantična komedija. 97 minut.

Po burni romanci imata Josh in Nat, ki sta si že na prvi pogled pravi nasprotji, sanjsko poroko. Starši jima rečejo, da je prvo leto po poroki najtežje. Skok za devet mesecev v prihodnost: Josh in Nat sta se že znašla v svetovalnici za pare. Nove težave se začnejo, ko se pojavita Joshevo nekdanje dekle Chloe in Natina očarljiva stranka Guy. Režijski prvenec Dana Mazerja, prej soscenarista filmov Sache Barona Cohena (Borat, Brüno, Ali G), je zabavna »poredna« romantična komedija, a Rafu Spallu manjka nekaj šarma za romantičnega junaka.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Panda: Orto bar, Ljubljana

Noctiferia: Gala hala, Ljubljana

Dan D - Tiho: Gledališče Park, Murska Sobota

Lesket filmskih trenutkov: Ljubljanski grad (do 17. junija)

Razstava fotografij s snemanj slovenskih filmskih klasik mojstra fotografije Boža Štajerja, ko je med letoma 1948 in 1963 kot scenski fotograf aktivno sodeloval s podjetjema Triglav film in Viba film.