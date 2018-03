V četrtek, 22. marca, ne zamudite ...

Smučarski poleti, Planica 2018: TVS 2 ob 10.30

Nordijsko smučanje. Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Kvalifikacije. Prenos iz Planice.

S kvalifikacijami se začenja praznik v dolini pod Poncami, sledile pa bodo petkova posamična, sobotna ekipna in v nedeljo spet posamična tekma, ki bo dala dokončen odgovor, kdo bo dvignil mali kristalni globus za polete in velikega v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih.Letos slovenskim orlom ni šlo vse po načrtih. Če smo pred dvema sezonama uživali v uspehih Petra Prevca in nas je lani presenetil njegov brat Domen, lahko letos pohvalimo predvsem Jerneja Damjana, ki je doživljal novo skakalno pomlad. A Slovenci veljajo za odlične letalce, zato bodo v Planici pred domačo publiko gotovo skušali poleteti čim dlje.Lani je na obeh posamičnih planiških tekmah zmagal Avstrijec Stefan Kraft.

Pobesneli Max - Cestni bojevnik: Kanal A ob 22.05

Vikendova ocena: ★★★★★

Mad Max. Avstralija, 1979. Režija: George Miller. Igrajo: Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley. ZF-akcijski film. 88 min.

V ne tako oddaljeni prihodnosti ima policija v opustošeni puščavi polne roke dela z nasilnimi motoriziranimi tolpami. Max je eden najboljših policistov, vendar je že utrujen od stalnega nasilja, zato se umakne. Ko mu tolpa nasilno umori ženo in otroka, izprijencem priseže maščevanje in začne se dirka po cestah.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Strelec: Krvava pogodba: TVS 2 ob 22.35 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★

The Gunman. Koprodukcija, 2015. Režija: Pierre Morel. Igrajo: Sean Penn, Idris Elba, Jasmine Trinca, Javier Bardem. Akcijski triler. 115 min.

Jim Terrier je bil tajni operativec. Zdaj dela za humanitarno organizacijo. Medtem ko koplje vodnjak v afriški vasi, tja pridrvijo trije oboroženi možakarji in jasno postane, da so ga prišli ubit. Jim je prepričan, da je napad povezan z njegovim nekdanjim podjetjem ...

Humanitarna nota, ki jo klišejska zgodba skuša dodati trilerju, deluje bolj nenaravno kot Pennovi sveže pridobljeni bicepsi, ki imajo mimogrede večjo vlogo kot Javier Bardem in Idris Elba skupaj.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Resna igra: TVS 1 ob 23.30 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Den allvarsamma leken. Švedska, 2016. Režija: Pernilla August. Igrajo: Michael Nyqvist, Sverrir Gudnason, Alba August, Liv Mjönes. Romantična drama. 115 min.

Časopisni lektor Arvid se zaljubi v Lydio, hčer priznanega slikarja, a je zaradi pomanjkanja denarja ne more zaprositi za roko. Lydia se kmalu poroči z drugim, kasneje tudi Arvid. Po desetih letih se spet srečata in se ponovno začenjata videvati.

