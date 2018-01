V četrtek, 25. januarja, ne zamudite ...

Pot do pravice: TVS 1 ob 23.25 (PREMIERA)

Landgericht. Nemčija, 2016. 1/2. Režija: Matthias Glasner. Igrajo: Ronald Zehrfeld, Johanna Wokalek, Saskia Reeves, Barbara Auer. Miniserija. 100 minut.

Miniserija je posneta po istoimenskem romanu Ursule Krechel. Gre za resnično zgodbo o judovskem sodniku Richardu Kornitzerju, ki je z družino živel v Nemčiji, vendar je zaradi vzpona nacizma in II. svetovne vojne družina razpadla. Kornitzer se je po koncu vojne boril, da bi bilo zadoščeno pravici. Vendar, ni pravice, ki bi lahko odtehtala to, kar so morali preživljati Kornitzerjevi.

Pretresljiva zgodba o razseljeni judovski družini se dotakne gledalca. Zgodovinska dejstva so sicer prikrojena že v knjigi, kateri miniserija sledi.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Zimske olimpijske igre: TVS 2 ob 20.30



Slovenija, 2017. 2/3. Avtor: Miha Žibrat. Dokumentarna serija.

Tokrat bodo govorili o obdobju od leta 1984 do leta 2006. Začeli bodo v Sarajevu, končali v Torinu. V tistem času so slovenski športniki začeli osvajati prve medalje na zimskih olimpijskih igrah, večino najuspešnejših pa bo spregovorilo v drugi oddaji. Tretja iz serije oddaj, ki jih je pripravil Miha Žibrat in bo na vrsti čez en teden, pa bo posvečena zadnjim igram - v Vancouvru leta 2010.

Koncertni klavir: TVS 2 ob 21.50



Vikendova ocena: ★★★★

Grand Piano. Španija/ZDA, 2013. Režija: Eugenio Mira. Igrajo: Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishé. Triler. 90 minut.

Namenoma absurden triler, ki stilno spominja na Hitchcocka in De Palmo, je spisal Damien Chazelle, mož, o katerem je zadnje mesece veliko govora. Gre namreč za Američana, ki je zrežiral oskarjevskega favorita Dežela La La. Elijah Wood je v filmu Tom Selznick, talentirani pianist, ki zaradi prehude treme preneha nastopati v javnosti. Ko se po večletnem premoru odloči vrniti na koncertno sceno in v nabito polni dvorani odpre notni zapis, v njem najde sporočilo »Zaigraj samo eno napačno noto in boš umrl!« Ne da bi vstal od klavirja, mora ugotoviti, kdo je njegov rabelj in zakaj ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Zoran Predin & Damir Kukuruzovič Django group: Ljubljanski grad

Brest in Vesna Zornik: SiTi teater, Ljubljana

Martin Ramoveš band: Prulček bar, Ljubljana

Moonlight Sky: Soho, Ljubljana