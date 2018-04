V četrtek, 26. aprila, ne zamudite ...

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju: TVS 1 ob 20.05

Slovenija, 2018. Prenos.

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Včasih se je imenoval dan osvobodilne fronte ali dan OF. Sicer je bila 26. aprila 1941 (deset dni za tem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije) v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, usmerjena proti zahodnim zaveznikom. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 se je Protiimperialistična fronta preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda, ki je predstavljala temelj za oborožen boj proti okupatorjem.

Jeklene ptice nad Idrijo: TVS 1 ob 21.10 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Režija: Dušan Moravec. Dokumentarni film. 50 minut.

V zadnjih mesecih druge svetovne vojne so nad Idrijo večkrat poletela zavezniška letala in raketirala mesto, porušen je bil dobršen del mesta, napadi pa so zahtevali nekaj žrtev. Več deset let so ostali ti dogodki nepojasnjeni, razkritje je bilo leta 2012 po naključju. Slavko Moravec, lastnik Vojnega muzeja iz Idrije, je pred šestimi leti dobil fotografijo, na kateri je posneta akcija napad na idrijski grad. Ta fotografija je bila povod, da se je poglobil v raziskovanje. Od Imperial War Museum iz Londona je pridobil originalne filmske posnetke napadov in vojaško dokumentacijo o načrtovanju in izvedbi raketnih napadov zavezniških letal. Pridobljeni posnetki in dokumenti pričajo, da so bile v napade po Balkanu, med katerimi je bila tudi Idrija, vključene zavezniške vojaške letalske sile, ki so imele svoje baze v južni Italiji.

Leto nasilja: TVS 2 ob 21.30 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

A Most Violent Year. ZDA/ZAR, 2014. Režija: J.C. Chandor. Igrajo: Oscar Isaac, Jessica Chastain, Elyes Gabel, Lorna Pruce. Kriminalka/drama. 125 min.

Leta 1981 se je v New Yorku zgodilo največ kriminalnih dejanj. V takih razmerah se priseljenec Abel Morales trudi nad vodo obdržati svoje podjetje, ki se ukvarja s prodajo naftnih derivatov. A njegove cisterne so zadnje čase tarča napadov. Poleg teh težav ga zaradi finančnih malverzacij preiskuje tudi ambiciozni tožilec.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Judo: TVS 2 ob 16.00

Evropsko prvenstvo. Prenos iz Tel Aviva.

Arsenal : Atletico: Kanal A ob 20.55

Nogomet. Liga Evropa. Prva polfinalna tekma. Prenos iz Londona.

Olympique Marseille : RB Salzburg: Sportklub 1 ob 21.05

Nogomet. Liga Evropa. Prva polfinalna tekma. Prenos iz Marseilla.

Ta veseli dan ali Matiček se ženi: Drama, Ljubljana

V novi izvedbi Linhartove komedije bodo zaigrali Marko Mandić, Polona Juh, Gregor Baković, Nina Ivanišin ...

Nils Frahm: Kino Šiška, Ljubljana

The Toasters: Orto bar, Ljubljana

White Stain, No Force Can: Gromka, Ljubljana

JazzLadies: Soho, Ljubljana

Zala Kralj in Gašper Šantl: Čin čin, Ljubljana

Dablablues: Blunout, Domžale