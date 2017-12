V četrtek, 28. decembra, ne zamudite ...

Svet v letu 2017: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2017. Avtor: Igor Jurič. Informativna oddaja.

Oddajo sestavlja več glavnih tematskih sklopov. Začenja se v Evropi, kjer je EU letos praznovala 60 let obstoja in se ob tem soočala z začetkom procesa izstopa ene najpomembnejših članic: Združenega kraljestva. Na volitvah so se okrepili skrajni desničarji, a nikjer zmagali. Politiki so predstavili ideje o razvoju Unije, Nemčija se je po volitvah presenetljivo politično zamajala .... V ZDA je prevzel oblast Donald Trump, ki je v ospredje izrazito postavil ameriške interese in s svojimi potezami marsikje po svetu (predvsem s Severno Korejo) povečal napetosti. V vzpenjajoči se svetovni velesili Kitajski je dokončno vso oblast v svojih rokah utrdil predsednik Ši Džinping, ki je napovedal še močnejšo in modernejšo državo. Na Bližnjem vzhodu je dokončno vojaški poraz doživela Islamska država, ki pa kot ideologija obstaja še naprej in s terorističnimi napadi ogroža ljudi po svetu.

Sgt. Pepper, prelomni album Beatlov: TVS 2 ob 20.05 (PREMIERA)



Sgt Pepper's Musical Revolution. VB, 2017. Voditelj: Howard Goodall. Dokumentarni film. 59 min.

Pred pol stoletja je izšel Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, osmi studijski album znamenite zasedbe The Beatles, ki se uvršča med najpomembnejše glasbene izdelke vseh časov. Ob obletnici je nastal dokumentarec, v katerem se prepleta izvirno arhivsko gradivo.

Gospodar: TVS 2 ob 21.40

Vikendova ocena: ★★★★

The Master. ZDA, 2012. Režija: Paul Thomas Anderson. Igrajo: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams. Drama. 137 min.

Freddie Quell (Joaquin Phoenix) po drugi svetovni vojni nikakor ne najde poti nazaj v svet. Opija se z doma zvarjenim alkoholom in priložnostnim seksom. Potem pa nekega dne pijan zatava na ladjo Lancasterja Dodda (Philip Seymour Hoffman), vodje filozofsko-psihološkega gibanja. Ta mu dovoli ostati in Freddie začne poslušati njegove seanse, hkrati pa Freddija ves čas izprašuje o vseh temačnih skrivnostih iz njegove preteklosti. A Freddijevo vedenje je še naprej enako destruktivno do sebe in drugih.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Šport:

Veleslalom (Ž): TVS 2 ob 10.25 in 13.25

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Lienza.

Smuk (M): TVS 2 ob 11.40

Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Bormia.

V smukaški razvrstitvi vodi Norvežan Aksel Lund Svindal.