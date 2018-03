V četrtek, 29. marca, ne zamudite ...

Izvir upanja: TVS 2 ob 21.30 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

The Water Diviner. Koprdukcija, 2014. Režija: Russell Crowe. Igrajo: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz. Zgodovinska drama. 111 minut.

Leto 1919, takoj po koncu prve svetovne vojne. Avstralski kmet Connor je v znameniti bitki pri Gallipoliju štiri leta pred tem izgubil tri sinove, za katere predvideva, da so mrtvi. Odloči se, da bo poiskal grobove otrok, jih prepeljal domov in jih pokopal z materjo. Znajde se v istanbulskem hotelu, katerega lastnica je prelepa vdova Ayshe. Ta ga usmeri do polotoka Gallipoli ...Ob stoti obletnici začetka prve svetovne vojne je igralec Russell Crowe postregel z režijskim prvencem, ki se ga je lotil zelo osebno in čustveno. Lik sicer odlično odigra, režija pa je bolj medla.

Prvinska preizkušnja: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Joel & Nish vs the World. VB, 2017. 1. sezona. 1/6. Vodita: Joel Dommett, Nish Kumar. Dokumentarna serija.

Serija se deloma zares in deloma humorno, v slogu resničnostnih serij, sprašuje o učinkovitosti zahodnjaške kulture izklesanega telesa. Komika Joel in Nish obiščeta skupnosti, ki se ravnajo po starodavnih načelih dejavnega življenja. So morda bolje telesno pripravljeni od sodobnih obsedencev s fitnesom? V prvi oddaji se družita z budističnimi menihi in mojstri šaolinskega kungfuja.

Jekleni mož: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Man of Steel. Koprodukcija, 2013. Režija: Zack Snyder. Igrajo: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon. Fantazijski akcijski film. 143 min.

Ker planet Krypton umira, Jor-El položi sinčka v vesoljsko plovilo in ga pošlje na Zemljo. Tam ga posvojita Jonathan in Martha Kent, mu dasta ime Clark in mu, ko je najstnik, povesta, da prihaja iz vesolja. Ker ima supermoči, ga oče posvari, naj jih ne uporablja javno, da ga družba ne bo izločila. A ko Zemljo napadejo uporniki s Kryptona, Clark mora ukrepati.

Teror: AMC ob 22.00 (PREMIERA)

The Terror. ZDA, 2018. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Jared Harris, Ciarán Hinds, Tobias Menzies. TV-serija.

Serija je zasnovana po romanu Dana Simmonsa (2007), ki temelji na resnični zgodbi. John Franklin se leta 1848 poda na odpravo, da bi našel severozahodni prehod. Plovba se spremeni v boj za preživetje sredi ledenega severa Zemlje. Poleg hudega mraza jim grozi še pošast, ki živi na ledu.

Stranpoti: Kanal A ob 22.40

Vikendova ocena: ★★★★★

Sideways. ZDA, 2004. Režija: Alexander Payne. Igrajo: Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen, Sandra Oh. Komedija. 126 min.

Miles je pisatelj, ločenec ter resnoben poznavalec vin. Njegov prijatelj, ne ravno uspešen igralec Jack, je nepoboljšljiv ženskar, ki hoče pred poroko izživeti še zadnje trenutke samskega življenja. Na lovu za dobrim vinom, izgubljeno ljubeznijo in še zadnjim predporočnim skokom čez plot prečesavata Kalifornijo.

Specializant: Fox Life ob 22.00 (PREMIERA)



The Resident. ZDA, 2018. 1. sezona. 1/16. Igrajo: Matt Czuchry, Emily VanCamp, Melina Kanakaredes. TV-serija.

Provokativna medicinska drama odstira zastore in razkriva resnico o dogajanju v zakulisju bolnišnic. Idealistični mladi zdravnik je prvi dan ves navdušen, da bo reševal življenja. A pod nadzorom strogega in genialnega višjega zdravnika bo kmalu ugotovil, da poklic ni tak, kot si je predstavljal, in da so meje etičnosti pogosto nejasne.