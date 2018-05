V četrtek, 3. maja, ne zamudite ...

Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil: TVS 2 ob 21.30



Vikendova ocena: ★★★

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Švedska/Hrvaška, 2013. Režija: Felix Herngren. Igrajo: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg. Komedija. 114 minut.

Strokovnjak za razstreliva Allan Karlsson živi v domu za ostarele. Na dan praznovanja svojega stotega rojstnega dne spleza skozi okno in se odpravi proti avtobusni postaji. Tam ga neznanec prosi, naj popazi njegov kovček, a Allan se v raztresenosti s kovčkom vkrca na avtobus. Kovček pa je poln denarja ...Glavni junak se kot nekakšen švedski Forrest Gump sprehodi skozi zgodovino stoletja in pri tem sreča slavne zgodovinske osebnosti. Zgodba je odbita in zanimiva, vendar proti koncu začne nekoliko izgubljati svoj čar.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Tarča, Globus, Točka preloma: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2018. Vodijo: Erika Žnidaršič, Mojca Širok, Janja Koren. Aktualno-informativna oddaja.

V Studiu 3 o odhajajoči vladi SMC, SD, DESUS: kaj so obljubljali in kaj uresničili ... V Tarči analiza mandata na notranjepolitičnem področju, v Globusu zunanja politika, v Točki preloma gospodarstvo.

Jaz, dokaz: HBO bo 22.30 (PREMIERA)



I Am Evidence. ZDA, 2017. R: Trish Adlesic, Geeta Gandbhir. Dok. film. 86 min.

Film je producirala igralka Mariska Hargitay, ki že skoraj 20 let igra detektivko Olivio Benson v enoti za spolne zločine v seriji Zakon in red. Gre po poti sramotnega odkritja, da so v ZDA odvzeli več kot 175.000 vzorcev po posilstvih, a jih niso nikdar preiskali in tako žrtve sploh niso dočakale pravice.

Izbor športa:

Atletico - Arsenal: Kanal A ob 20.55

UEFA Liga Evropa. Povratna polfinalna tekma. Prenos iz Madrida.

Nogometaši španskega Atletico Madrida so si tudi po zaslugi odličnega Jana Oblaka pred povratnim polfinalnim obračunom Lige Evropa proti Arsenalu priigrali dobro izhodišče. Z remijem 1:1 imajo vse možnosti za napredovanje v veliki finale, a ker si tja želijo tudi igralci Arsenala, ni še nič odločeno in obeta se nova razburljiva nogometna predstava.

Salzburg - Olympique Marseille: Sportklub 1 ob 20.50



UEFA Liga Evropa. Povratna polfinalna tekma. Prenos iz Salzburga.

Salzburg se je kar nekoliko presenetljivo prebil v polfinale evropske lige, vendar povsem zasluženo. Avstrijske prvake od velikega finala v Lyonu loči Olympique Marseille, ki e Avstrijce doma premagal z 2:0. Lahko Salzburg preseneti še Francoze in se uvrsti v veliki finale?