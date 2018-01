V četrtek, 4. januarja, ne zamudite ...

Slovenija v letu 2017: TVS 1 ob 20.00

Slovenija, 2017. Avtorica: Jasna Krljić Vreg. Aktualno-informativna oddaja.

Za nami je pestro leto, v katerem smo izvolili novega starega predsednika RS Boruta Pahorja, ki je v drugem krogu premagal Marjana Šarca in s tem kot prvi po Milanu Kučanu zakorakal v drugi mandat.Letošnje leto se bo v zgodovino vpisalo tudi po končni razsodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, a ker Hrvaška razsodbe ne priznava, se v letu 2017 jara kača, ki se vleče od osamosvojitve, še ni povsem končala.Priča smo bili tudi največji ekološki nesreči, izgubam in preiskavam v zdravstvu, vedno daljšim čakalnim dobam, parlamentarnim preiskavam v bančništvu, pranju denarja, protestom javnega sektorja, novim zapornikom in bronastim rokometašem ter zlatim košarkarjem.

Dosjeji X: Fox ob 22.00 (PREMIERA)

ZDA, 2018. 11. sezona. 1/10. Igrajo: David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi. Nanizanka.

Novih deset delov drugega nadaljevanja serije je spet produciral ustvarjalec Chris Carter. Med gostujočimi igralci bo vnovič tudi William B. Davis v vlogi zloglasnega Kadilca. Agenta Mulder in Scully v prvem delu spoznata, da nista edina, ki vztrajno iščeta svojega že davno izgubljenega sina Williama. Prav mogoče je namreč, da je od njega odvisna usoda celotnega sveta ...

Šport:

Slalom (M): TVS 2 ob 12.35 in 16.20



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Zagreba.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 13.45



Novoletna turneja. Prenos iz Innsbrucka.

Biatlon (Ž): TVS 2 ob 17.40



Svetovni pokal. Sprint. Posnetek iz Oberhofa.