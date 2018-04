V četrtek, 5. aprila, ne zamudite ...

MasterChef Slovenija: Pop TV ob 21.00 (PREMIERA)



Slovenija, 2018. 4. sezona. Sodniki: Luka Jezeršek, Karim Merdjadi, Bine Volčič. Kuharski resničnostni šov.

Tudi to pomlad se bodo ambiciozni ljubiteljski kuharji pomerili med seboj in s časom. Za naziv MasterChef Slovenija, pokal in 50.000 evrov se bo potegovalo 16 izbranih ljubiteljskih kuharjev. Vračata se znana sodnika Luka Jezeršek in Karim Merdjadi, namesto Alme Rekić pa bo v četrti sezoni jedi ocenjeval izkušeni televizijski kuhar Bine Volčič. V prvi oddaji bodo gledalci in tekmovalci spoznali novega sodnika, tekmovalci pa bodo morali pripraviti jedi, ki jih bodo najbolje opisovale. Sodniki namreč želijo spoznati, kakšni so tekmovalci kot kuharji in kakšni kot osebe.

Stranski učinki: TVS 2 ob 21.30

Vikendova ocena: ★★★★

Side Effects. ZDA, 2013. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones,Channing Tatum. Triler. 106 minut.

Emily (Mara) nestrpno pričakuje, da bodo iz zapora izpustili njenega moža (Tatum), ki je kazen prestajal zaradi zlorabe insajderskih informacij. A ob njegovem prihodu Emily pade v depresijo in se skoraj ubije, ko z avtom trešči v zid garaže. Zaradi tega začne obiskovati ambicioznega psihiatra, dr. Banksa (Law), ki ji predpiše antidepresive. A po prvem izboljšanju se zgodi tragedija ...Junaki, za katere ni jasno, ali jim gledalec lahko zaupa, zgodba, ki je z vsakim hipom bolj zapletena, in scenarij, ki po preobratu postreže z naslednjim, še bolj šokantnim, so lastnosti, ki gledalca prikujejo na sedež, čeprav razplet ni najbolj kredibilen.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Legija: Fox ob 22.00 (PREMIERA)

Legion. ZDA, 2018. 2. sezona. 1/11. Igrajo: Dan Stevens, Rachel Keller, Nikita Bogolyubov, Jemaine Clement. Nadaljevanka.

V epskem obračunu se David in njegovi prijatelji spopadejo z demonom in ga na koncu izženejo iz Davidovega telesa. Žal je Farouk našel novega gostitelja, Melaniejinega moža Oliverja Birda, in pobegnil. Ker pogrešajo Davida in Oliverja, Farouk pa je na svobodi, ekipa sklene nepričakovano zavezništvo z nekdanjim sovražnikom Clarkom.

Prikrite zadeve: Brio ob 23.10 (PREMIERA)

Covert Affairs. ZDA, 2014. 5. sez. 1/16. Igrajo: Piper Perabo, Christopher Gorham. Nanizanka.

Potem ko je ubila Henryja in se je za nekaj mesecev za njo izgubila vsaka sled, se Annie zopet pridruži svoji ekipi. Auggie in Calder sta prepričana, da jima nekaj prikriva. Ko se Khalid ponovno pojavi v Chicagu, Annie začne sumiti, da jim grozi teroristični napad. Kmalu se izkaže, da je imela prav.

Izbor športa:

Atletico : Sporting: Kanal A ob 20.55



Nogomet. Liga Evropa. Prenos iz Madrida.

Dan za prve četrtfinalne obračune. Madridčani ne popuščajo. V španskem prvenstvu in v ligi Evropa jim je doslej uspevalo. Želijo, da bi jim še naprej. V portugalskem prvenstvu Sporting na vrh ne more, na mednarodnem prizorišču je za zdaj še vse mogoče. Povratne tekme bodo 12. aprila.

Katalena: Kino Šiška, Ljubljana

Jazzva: SiTi teater, Ljubljana

Zablujena generacija, Zgrešeni primeri: Orto bar, Ljubljana

Marina Martensson: Max klub, Velenje