V četrtek, 8. februarja, ne zamudite ...

Komedija solz: TVS 1 ob 20.45 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★

Slovenija/Italija, 2017. Režija: Marko Sosič. Igrajo: Marjuta Slamič, Ivo Barišič. Drama. 76 minut.

Albert je star moški v invalidskem vozičku, cinik, kolerik, rasist. V samoti živi v Trstu v velikem stanovanju. Ima nerešene odnose z družino, od katere se je že pred leti oddaljil. Njegov stik z realnostjo na eni strani predstavlja občasno zdolgočaseno gledanje skozi okno, na drugi strani pa Ida, izobražena ženska srednjih let, ki se dvakrat na teden pripelje iz Istre, da mu pospravi, skuha in da ga umije.Film je prežet s komornim vzdušjem in občasnim pikrim humorjem, ki gledalca niti nima namena nasmejati, ampak prej še bolj poudariti težko situacijo protagonistov. Film, v katerem obrazna mimika igralcev pove več kot besede.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Beg je moj up: Portreti Prešernovih nagrajencev: TVS 1 ob 20.05

Slovenija, 2018. Režija: Amir Muratović. Dokumentarna oddaja.

Predstavili bodo Prešernova nagrajenca, pesnika Borisa A. Novaka in baletnika Janeza Mejača, ter nagrajence Prešernovega sklada: direktorja fotografije Marka Brdarja, dramatičarko Simono Semenič, igralca Mateja Puca, fotografa Borisa Gaberščika, baletno solistko Valentino Turcu in intermedijsko umetnico Majo Smrekar.

Socialno omrežje: Kanal A ob 21.40



Vikendova ocena: ★★★★

The Social Network. ZDA, 2010. Režija: David Fincher. Igrajo: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake. Drama. 120 min.

Leto 2003. Harvardski študent Mark Zuckerberg ustvari spletno stran Facebook, ki nekaj let pozneje popolnoma spremeni globalno družbo. Skupaj s slavo, ki jo je požel, pa se je soočil tudi z obtožbami.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Lahko noč, gospodična: TVS 2 ob 22.00



Vikendova ocena: ★★★★

Slovenija, 2011. Režija: Metod Pevec. Igrajo: Polona Juh, Jernej Šugman, Mila Fürst, Jan Cvitkovič, Marinka Štern, Igor Žužek, Marjana Brecelj, Jana Zupančič. Drama. 97 min.

Hana ugotovi, da jo mož vara, in se s tem sprijazni skoraj brez stresa in preprosto odide. Zaplete se z Levom, ljubimcem iz študentskih dni, a ljubezen do drugega moškega ji ne prinese odrešitve pred neizpolnjenim življenjem.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Olimpijske igre:

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 13.25



Mala skakalnica. Kvalifikacije. Prenos.

Že dan pred slovesnim odprtjem bodo prizorišče olimpijskih iger preizkusili skakalci, med njimi seveda tudi slovenski, kar je tudi razlog, da jih na odprtju ne bo. Upamo, da se bodo na tekmo uvrstili vsi slovenski skakalci.