V četrtek, 8. marca, ne zamudite ...

Bančna luknja: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. 1/2. Vodi: Lidija Hren. Aktualno-informativna pogovorna oddaja.

Pred letom in pol so v odmevni Tarči pokazali na težave in korupcijo v zdravstvu, tokrat pa se na podoben način lotevajo bančništva. Po dobrih štirih letih od že druge sanacije bank ostaja veliko vprašanj: kdo je povzročil več kot petmilijardno bančno luknjo, zakaj, s katerimi posli in potezami? Vprašali se bodo tudi, koliko je na to vplival zakonodajni sistem in koliko prepletenost politike z vodstvi bank? In tudi, kdo je kasneje odločal o velikih popustih pri prenosih terjatev na slabo banko, ali je nekdanja bančna elita še danes zaščitena in kaj se dogaja s sodnimi postopki? Na ta vprašanja so skušali najti odgovore, konkretne primere kreditiranja milijonskih poslov, ki so jih na koncu plačali davkoplačevalci. Raziskali so načine odločanja v bankah in šli po sledi kaznivih dejanj.

Irska iz zraka: TVS 2 ob 20.00

Aerial Ireland. Irska/ZDA, 2016. Režija: Stephen Rooke. Dokumentarna oddaja.

Oddaja s pomočjo posnetkov, narejenih iz helikopterjev in dronov, predstavi gledalcem podobo enega zgodovinsko najpomembnejših in najlepših zahodnoevropskih otokov. Zračni posnetki kažejo pokrajine, ki so jih izoblikovali umikajoči se ledeniki v ledeni dobi, neolitski grobovi, keltske cerkve in srednjeveška mesta, gradovi iz anglo-normanskega obdobja ter hrup in nemir modernih mest.

Nedokončano življenje: TVS 2 ob 21.25

Vikendova ocena: ★★★★

An Unfinished Life. ZDA/Nemčija, 2005. Režija: Lasse Hallström. Igrajo: Jennifer Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman, Josh Lucas. Drama. 108 min.

Einar je, strt zaradi sinove smrti, svoje življenje zapisal osamljenosti. Njegov edini družabnik je njegov pomočnik, ki pa je zaradi napada medveda prikovan na posteljo. Zdi se, da se nič ne more spremeniti, dokler v mesto ne pride sinova vdova ...

Otožna Jasmine: Planet TV ob 23.00

Vikendova ocena: ★★★★

Blue Jasmine. ZDA, 2013. Režija: Woody Allen. Igrajo: Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard. Drama. 99 min.

Jasmine leti v prvem razredu in oblečena je v Chanelov kostim. A vtis vara. Njenega moža finančnika so razkrinkali kot goljufa in Jasminin pravljični svet se je sesul v prah. Zdaj je na poti k sestri v delavsko naselje, kjer skuša začeti znova.

Lou Andreas-Salomé: TVS 1 ob 23.25

Vikendova ocena: ★★★★

Nemčija/Avstrija, 2016. Režija: Cordula Kablitz-Post. Igrajo: Nicole Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries. Biografska drama. 113 min.

Psihoanalitičarka Lou Andreas-Salomé (1861-1937) se je zaradi izobrazbe, intelekta, pisateljevanja in prijateljevanja s sodobniki, kot so bili Nietzche, Freud, Rilke, zapisala v nemško kulturno zgodovino. Zgodba se osredotoča na njeno teoretsko in intimno, zlasti ljubezensko življenje.

Izbor športa:

Biatlon: TVS 2 ob 17.40

Sprint. Svetovni pokal. Prenos iz Kontiolahtija.

Milan : Arsenal: Kanal A ob 18.50

UEFA Liga Evropa. Prenos iz Milana.

Prva četrtfinalna tekma.

Mi2: Cvetličarna, Ljubljana

Dani Kavaš: Kino Šiška, Ljubljana

Dantonova smrt: MGL, Ljubljana

Oto Pestner & Jcg Quartet: Maxi salon, Ljubljana

Marina Martensson: Soho, Ljubljana

Bossa de novo: Vodnikova domačija, Ljubljana

MEF: Kulturni dom, Izola