V nedeljo, 11. marca, ne zamudite ...

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Razvedrilna oddaja.

Vrača se šov, v katerem ostaja znana žirija, ki jo sestavljajo Katarina Venturini, Nika Ambrožič-Urbas, Andrej Škufca in Lado Bizovičar, pa tudi voditelja Taro Zupančič in Petra Poles že poznamo. A ker jo je Tari zagodlo zdravje, je v prvi oddaji ne bo, Peter bo ob sebi gostil zamenjavo.

Na plesnem parketu se bo vrtelo 12 novih zvezd, in sicer nekdanja plezalka Natalija Gros, igralec Rok Kunaver, športna novinarka Sanja Modrić, pevec Werner, komik Sašo Stare, pevka Rebeka Dremelj, voditeljica Natalija Bratkovič, pevka Ivica Vergan, pevec Dejan Krajnc, radijski voditelj Uroš Bitenc, igralka Gorka Berden in pevec Gašper Rifelj.

Žarek upanja: TVS 1 ob 15.00

Vikendova ocena: ★★★★

La llum d'Elna. Koprodukcija, 2017. Režija: Silvia Quer. Igrajo: Noémie Schmidt, Nausicaa Bonnín, Anna Casas. Zgodovinska TV-drama. 96 min.

Zgodnja 40. leta. Begunci iz evropskih držav iščejo zavetje pred nacisti v južni Franciji. Med njimi so nosečnice in matere majhnih otrok. Zavetje najdejo v taboru, ki ga vodi medicinska sestra Rdečega križa Elisabeth Edenbenz. S sodelovkami rešujejo nosečnice in otroke ter se hkrati borijo proti lokalnim nacističnim simpatizerjem.

Zgodba o Bogu: Apokalipsa: TVS 2 ob 20.00

The Story of God with Morgan Freeman. ZDA, 2016. 2/6. Vodi: Morgan Freeman. Dokumentarna serija.

Morgan Freeman nadaljuje z iskanjem odgovorov na številna bivanjska in religiozna vprašanja, ki si jih postavljajo ljudstva po svetu in tako skuša ustvariti dialog o skupnih idejah in vrednotah. V drugem delu ob spoznavanju preteklosti poizveduje, kako različna verstva napovedujejo konec sveta in od kod izvirajo njihove napovedi.

Ugrabitev: Planet TV ob 21.35

Vikendova ocena: ★★★★

Air Force One. ZDA, 1997. Režija: Wolfgang Petersen. Igrajo: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson. Akcijski film. 124 min.

Ameriški predsednik James Marshall se z družino vkrca na predsedniško letalo, ki ga kmalu ugrabi skupina teroristov. Ti od predsednika zahtevajo izpustitev svojega vodje, generala Radka. Če ukaz ne bo izpolnjen, bodo začeli pobijati potnike. Marshall se zave, da ima usodo družine in sveta v svojih rokah.

Izbor športa:

Superveleslalom (M): TVS 2 ob 10.25



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Kvitfjella.

Smučarski skoki (Ž + M): TVS 2 ob 12.00 in 14.15



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Posnetek in prenos iz Osla.

Biatlon (M + Ž): TVS 2 ob 13.25 in 16.35



Svetovni pokal. Skupinski start. Prenos in posnetek iz Kontiolahtija.