V nedeljo, 14. januarja, ne zamudite ...

Max: Pop TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Max. ZDA, 2015. Režija: Boaz Yakin. Igrajo: Josh Wiggins, Lauren Graham, Thomas Haden Church. Pustolovska drama. 111 minut.

Naslovni Max je pes, ki pomaga marincem v vojni. Njegov skrbnik je vojak Kyle Wincott in Max uboga le njega. Ko Kyla med spopadom v Afganistanu ubijejo, se zdi, da bodo morali Maxa uspavati. A ko Kylova družina izve za njegovo smrt, srečajo tudi Maxa in Kylovi kolegi opazijo, da se pes umiri le ob Kylovem bratu Justinu. Slednji najprej z Maxom noče imeti opravka, a potem mu pes priraste k srcu.Film, ki ima ambicije, da bi bil klasična družinska drama, je sicer dobro odigran, a je njegova zgodba spletena preveč manipulativno, da bi presegel povprečje.

Logan: Wolverine: HBO ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★★

Logan. ZDA, 2017. Režija: James Mangold. Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Stephen Merchant, Dafne Keen. ZF triler. 135 minut.

Logan je zadnji film o Možeh X, v katerem igrata Hugh Jackman in Patrick Stewart. Hkrati je prav toliko netipično stripovski, kot je bil lanski Deadpool, a v povsem drugi smeri. Inspiracijo in vzdušje črpa iz vesternov in evropske družinske drame. Nasilje v filmu je eksplicitno in prikaz njegovih posledic brezkompromisen, kar se zdi, da ne služi poveličevanju uničenja, kot smo ga vajeni iz večine akcijskih filmov, temveč odganjanju mlade publike, ki morda še ni pripravljena razumeti ključnih tem, ki jih Logan odpira. Denimo skrbi za družino, ko ta postane breme, ko si tudi sam star in utrujen, ko ne vidiš več izhoda. S čimer vzpostavi vzporednice s Hanekejevim filmom Ljubezen na podobni ravni, kot jih je lani gradil Deadpool z Monty Python. A preden ta filmska ocena postane preveč metafizična, naj zaključim s poskusom določitve žanra: Logan je akcijski triler, sodoben vestern z ZF elementi, ki pa v ospredje in središče postavi medčloveške odnose.

Zgodba o nas z Morganom Freemanom: National Geographic ob 22.00 (PREMIERA)

The Story of Us with Morgan Freeman. ZDA, 2017. 1/6. Dok. ser.

V seriji se igralec poda na svetovno potovanje, da bi se srečal z ljudmi iz vseh kultur in razumel, zakaj ima človeška kultura toliko neverjetnih oblik. Zakaj se družbe zdijo tako različne, čeprav smo vsi ljudje?

Športni izbor:

Slalom (M): TVS 2 ob 10.10 in 13.10



Svetovni pokal. Prenos iz Wengna.

Superveleslalom (Ž): TVS 2 ob 11.10



Svetovni pokal. Prenos iz Bad Kleinkircheima.

Biatlon (M+Ž): TVS 2 ob 12.15 in 17.20



Svetovni pokal. Skupinski start. Prenos in posn. iz Ruhpoldinga.

Smučarski poleti: TVS 2 ob 16.15

Svetovni pokal. Prenos s Kulma.

Rokomet (M): TVS 2 ob 20.20



EP. Islandija : Hrvaška. Prenos iz Splita.