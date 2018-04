V nedeljo, 15. aprila, ne zamudite ...

Dnevnik TVS praznuje 50 let, med filmi poudarjamo Ameriške prevare in Vozniški izpit . Popoldne dokumentarec o mladih brezposelnih.

Dnevnik: TVS 1 ob 19.00

Slovenija, 2018. Voditelj: Dejan Ladika. Informativna oddaja.

To nedeljo bo 18.265. Dnevnik prav poseben, saj bo minilo natanko 50 let, odkar osrednja informativna oddaja TVS vsak dan v tednu gledalcem posreduje odmerek informacij, ki so jih zbrali dopisniki iz svetovnih prestolnic in Slovenije ter novinarji iz različnih uredništev. Slovenski TV Dnevnik je nastal po več letih prizadevanj in trdega dela, veliko vlogo pri uresničitvi pa je imel tudi takratni direktor TV Ljubljana Dušan Fortič, ki je ob tem zapisal: »Ko so dozorele družbenopolitične razmere in ko se je RTV Ljubljana skupaj z drugimi televizijami v Jugoslaviji usposobila tudi tehnično, je napočil čas, ko si slovenske televizije ne moremo več zamišljati brez osrednje informativne oddaje, kakršna bo slovenski TV Dnevnik.«

Altamira: TVS 1 ob 15.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Finding Altamira. Koprodukcija, 2016. Režija: Hugh Hudson. Igrajo: Antonio Banderas, Clément Sibony, Rupert Everett. Zgodovinska drama. 97 min.

Arheolog in njegova osemletna hčerka konec 19. stoletja v bližnji jami odkrijeta jamske slike, ki dokazujejo, da je začetek človeštva bolj zapleten, kot piše v Bibliji. Z znanstveno vnemo se podata na pot prepričevanja znanstvene skupnosti, žene oziroma matere in družbe, ki so prežeti z ideologijo krščanstva, da spremenijo svoj pogled.

Status Zero: TVS 2 ob17.30 (PREMIERA)

Slovenija, 2016. Režija: Jani Sever. Dokumentarni film.

Film prikazuje problematiko najmlajših brezposelnih v Sloveniji. Ljudi z roba, ki jim ni uspelo končati šole in se zdijo obsojeni na večno brezposelnost. Fantje, stari od 18 do 22 let, in 16-letno dekle predstavljajo različne profile ter hkrati značilne tipe najmlajših brezposelnih. Prvi je že prestajal zaporno kazen zaradi nasilništva, drugi je končal le osnovno šolo, potem pa zašel v ekstenzivno veseljačenje, tretji prihaja iz premožne, a nefunkcionalne družine ...

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00



Slovenija, 2018. Vodita: Tara Zupančič in Peter Poles. Razvedrilna oddaja.

Nocoj bo »noč ikoničnih plesov«, tekmovalci bodo morali v koreografije umestiti legendarne plesne gibe, ki jih pozna ves svet. To bodo gibi Beyoncé, Sie, Chicaga, Madonne, Macarene, Elvisa Presleyja, Michaela Jacksona in plesni gibi iz filma Footloose. Gostja bo Alenka Godec.

Ameriške prevare: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

American Hustle. ZDA, 2013. Režija: David O. Russell. Igrajo: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Triler/komedija. 138 min.

Leto 1978. Irving in Sydney sta ljubimca in partnerja v prevarantskem poslu. Manjša ovira na njuni poti je Irvingova nestabilna žena, od katere pa se noče ločiti, ker ne bi rad izgubil stika s posvojenim sinom. Večja ovira je agent FBI DiMaso, ki ju zaloti pri prevarah. Ponudi jima prostost, če bosta pomagala pri lovu na večje lopove.

Vozniški izpit: Pop TV ob 22.30 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Learning to Drive, VB/ZDA, 2014. Režija: Isabel Coixet. Igrajo: Patricia Clarkson, Ben Kingsley, Jake Weber. Romantična komedija 90 min.

Pravkar ločena knjižna urednica Wendy z grozo spozna, da se je v zakonu preveč zanašala na svojega moža. Po razhodu se bo morala naučiti vožnje z avtomobilom, saj je vedno sedel za volanom njen mož. Tako med učenjem vožnje spozna inštruktorja vožnje Darwana, s katerim se hitro spoprijateljita.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.