V nedeljo, 18. marca, ne zamudite ...

Projekt Diva: Planet TV ob 18.15 (PREMIERA)

Slovenija, 2018. Voditeljica: Lucija Gubenšek. Razvedrilna oddaja.

V oddaji bodo dvanajstim ženskam z zanimivimi življenjskimi zgodbami omogočili stilsko preobrazbo. Voditeljica Lucija Gubenšek bo skupaj s kreativno ekipo izbrankam dala priložnost, da zasijejo kot še nikoli. V vsaki oddaji bodo gledalci spoznali zgodbo in skrito željo ene izbranke, frizerka Aska Kajtazović, umetnik ličenja Empera in fotograf Miran Juršič, pa ji bodo pomagali, da bo zablestela.

V prvi oddaji bodo gledalci videli preobrazbo strastne navijačice nogometnega kluba Maribor. Že od osnovne šole je prisotna na vseh domačih tekmah, najraje nosi športna oblačila, vedno ima na sebi tudi nekaj vijoličnega, nikoli se ne liči. Poleg nogometa pa ji je všeč tudi pevka Nina Pušlar ...

Poletje 1993: TVS 1 ob 15.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Estiu 1993. Španija, 2017. Režija: Carla Simon. Igrajo: Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo. Družinska drama. 97 min.

Sedemletno deklico Frido po smrti staršev pošljejo iz Barcelone k sorodnikom na katalonsko podeželje. A Frida in njeni novi skrbniki se težko privajajo na novo situacijo, posebej zato, ker Frida ne zna izraziti svojih čustev izgubljenosti in osamljenosti drugače, kot tako, da nagaja štiriletni sestrični. Večplasten film brez sentimentalizma.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Zvezde plešejo: Pop TV ob 20.00

Slovenija, 2017. Vodita: Tara Zupančič in Peter Poles. Razvedrilna oddaja.

Zdaj gre zares, za enega od parov se bo plesno tekmovanje že končalo! Po tednu, polnem neizprosnih treningov, bodo pari pokazali, kaj so se naučili. Ali bo Wernerju uspelo nevihto spremeniti v vihar, v katerem bo našel navdih za jezo v dramatičnem paso doblu? Ali imata dunajski valček in Sašo Stare kakšno skupno točko? Koliko latino ritmov je v navihani Ivici Vergan iz Primorskih fantov ...

Ujeti: Planet TV ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

No Escape. ZDA, 2015. Režija: John Erick Dowdle. Igrajo: Lake Bell, Pierce Brosnan, Owen Wilson. Akcijski film. 103 min.

Ko strokovnjaku za vodovodne napeljave Jacku ponudijo dobro plačano službo v jugovzhodni Aziji, se ta z ženo in s hčerkama nemudoma preseli tja. A tam se zgodi državni udar in po mestu pustošijo oborožene tolpe, ki neusmiljeno pobijajo tujce.

McFarland: Planet TV ob 22.45 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

McFarland, USA. ZDA, 2015. R: Niki Caro. I: Kevin Costner, Maria Bello, Ramiro Rodriguez. Športna drama. 129 min.

V srednjo šolo v mestecu McFarland hodijo predvsem latinskoameriški dijaki. Tja pride novi učitelj telovadbe in trener Jim White. Ko White spozna, da imajo nekateri dijaki neverjetne tekaške sposobnosti, jih začne pripravljati za veliko tekmovanje v krosu.

Jane: National Geographic ob 22.00 (PREMIERA)

ZDA, 2017. Režija: Brett Morgen. Dokumentarni film. 90 min.

Sestavljen iz zakladnice še nikoli predvajanih posnetkov film pripoveduje zgodbo o primatologinji Jane Goodall in njenih zgodnjih odkrivanjih in raziskavah v Tanzaniji, pri čemer so v ospredju njeno revolucionarno delo na terenu, razmerje s snemalcem in možem Hugom van Lawickom in šimpanzi, ki jih je preučevala.

Izbor športa:

Veleslalom (Ž): TVS 2 ob 9.40 in 12.40



Svetovni pokal. Prenos iz Areja.

Salom (M): TVS 2 ob10.40 in 13.25



Svetovni pokal. Prenos iz Areja.

Biatlon (Ž): TVS 2 ob11.55

Svetovni pokal. Zasledovalna tekma (Ž). Prenos iz Osla.

Nogomet: Kanal A ob 12.50



Prva liga. Ankaran : Olimpija. Prenos.

Biatlon (M): TVS 2 ob14.40

Svetovni pokal. Štafeta. Prenos iz Osla.

MotoGP: Kanal A ob 15.00



VN Katarja. Prenos.

Smučarski poleti: TVS 2 ob16.15

Svetovni pokal. Prenos iz Vikersunda.

Deskanje na snegu: TVS 2 ob18.30

Svetovni pokal. Paralelni veleslalom. Prenos iz Winterberga.